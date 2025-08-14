

Foto: Divulgação Régis Silva





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Azeite mineiro é 3º melhor do mundo

Mais um azeite mineiro conquista o mundo. O azeite Coratina, da Vinícola Essenza, produzido na Serra da Mantiqueira, em Maria da Fé, no Sul de Minas Gerais, foi eleito o melhor azeite do Brasil, no Terraolivo IOOC 2025 Awards. Promovida por Israel, a premiação é uma das principais competições internacionais de azeite extravirgem. Na manhã de ontem (15), durante um evento na Ilha de Chipre, a marca recebeu o título “Best Of Brazil” ou “O melhor do Brasil” e posicionou a vinícola no ranking dos 10 melhores produtores de azeite do mundo, em 3º lugar, atrás apenas da Espanha. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/azeite-mineiro-eleito-3o-melhor-mundo-1o-brasil/





Carretas deixam Nanuque sem água

Tubulação da Santos Dumont, principal avenida da cidade, estourou em dois lugares na tarde desta terça-feira, 15. O problema é recorrente, devido ao trânsito de carretas com granitos, que chegam a pesar 100 toneladas, em um piso carroçável sem as devidas estruturas, além do sistema de abastecimento ser antigo. As tubulações de Nanuque foram instaladas ainda nos meados do século passado, tem quase 60 anos. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/nanuque-sem-agua





Nossa Senhora do Carmo tem festa

A festa em honra a Nossa Senhora do Carmo está sendo celebrada em 16 de julho em Carmo do Cajuru e Divinópolis. Em Cajuru, onde é feriado municipal, houve missa, procissão, praça de alimentação e apresentações musicais. Em Divinópolis, o Carmelo Imaculada Conceição realizou missa com bênção do escapulário. Na Igreja do Carmo, no bairro Espírito Santo, missas ao longo do dia e, às 19h, missa solene seguida de procissão luminosa. As celebrações incluem barraquinhas e bênção do escapulário em todas as missas. (G37.com – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/divulgada-a-programacao-das-festas-em-honra-a-nossa-senhora-do-carmo-em-cajuru-e-divinopolis/





Inaugurado o Núcleo da Delegacia Rural

Foi inaugurado em Três Pontas o Núcleo da Delegacia Rural de Minas Gerais, vinculado à Delegacia Regional de Varginha, ampliando a atuação da Polícia Civil no combate a crimes patrimoniais no campo. A nova unidade atenderá nove municípios da região com equipes exclusivas e estrutura especializada, incluindo uso de tecnologia, drones, armamento pesado e parcerias com sindicatos e produtores rurais. (Correio Trespontano – Três Pontas)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2025/07/14/inaugurado-o-nucleo-da-delegacia-rural-de-minas-gerais-em-tres-pontas/





Festival Águas de Furnas em agosto

A terceira edição do Festival Águas de Furnas 2025, um dos eventos de vela mais promissores do calendário nacional, já tem data confirmada: será realizada de 15 a 17 de agosto de 2025, no Lago de Furnas, abrangendo os municípios de Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória, em Minas Gerais. O festival, realizado no Lago de Furnas, celebra os atributos naturais da região por meio de esportes náuticos e atividades ao ar livre, promovendo natureza, sustentabilidade e inclusão esportiva. A edição de 2025 promete ser a maior até o momento, reunindo velejadores de todo o Brasil, incluindo atletas das classes olímpicas ILCA (Laser) e NACRA17, além de todas as categorias de veleiros. (Portal Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/festival-%C3%A1guas-de-furnas-ser%C3%A1-realizado-de-15-a-17-de-agosto





Concurso de Queijos abre inscrições

Estão abertas até 15 de agosto as inscrições para o 18º Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Minas Gerais, promovido pela Emater-MG. Gratuito, o concurso busca valorizar a tradição queijeira do estado e reconhecer os melhores produtores mineiros. As inscrições devem ser feitas presencialmente nos escritórios da Emater-MG, com entrega das amostras até 1º de setembro. Podem participar produtores com registro em serviços de inspeção e classificação prévia em concursos regionais, com categorias que contemplam diferentes tipos de maturação e regiões como Canastra, Serro, Araxá, entre outras. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://www.jornalesplanada.com.br/concurso-estadual-de-queijos-artesanais-de-minas-abre-inscricoes-para-edicao-2025#google_vignette





Gaapo inaugura Unidade em Poços

O Gaapo inaugurou em Poços de Caldas a primeira Unidade de Reabilitação Oncológica com sala estruturada para fisioterapia pélvica oncológica da cidade, oferecendo atendimento gratuito para tratar condições como dor, incontinência e paralisias decorrentes do câncer. O espaço foi viabilizado com a arrecadação de R$ 134 mil por meio do projeto Renovando Esperanças, lançado em 2024 por alunos do RenovaBR, com apoio da imprensa local, da comunidade e de empresas. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/gaapo-inaugura-unidade-de-reabilitacao-oncologica-de-pocos#google_vignette