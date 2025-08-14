

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Preço do leite cai em Minas

O aumento da oferta de leite e o consumo enfraquecido no mercado final provocaram a segunda queda consecutiva nos preços do leite em Minas Gerais. Conforme os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), no Estado, o leite captado em maio e pago em junho, registrou média de R$ 2,73 por litro, retração de 4,23%. A diminuição do preço pago ao produtor é considerada atípica para o período de entressafra. Assim como em Minas Gerais, o preço do leite pago ao produtor também recuou quando considerada a média brasileira. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Esquadrilha da Fumaça em Patrocínio

A Esquadrilha da Fumaça se apresentará em Patrocínio nesta quinta-feira, 17 de julho, às 16h, no Parque de Exposições, com entrada gratuita. O evento, promovido pela Força Aérea Brasileira em parceria com o Governo Municipal, promete atrair grande público com as tradicionais acrobacias aéreas do Esquadrão de Demonstração Aérea. A Prefeitura está organizando toda a estrutura e segurança para garantir um espetáculo emocionante e seguro para a população. (Jornal de Patrocínio)

Servidora investigada em Uberlândia

Uma servidora pública da Prefeitura de Uberlândia é investigada por liderar um esquema que desviou mais de R$ 6,5 milhões dos cofres públicos da cidade. De acordo com as investigações do Ministério Público Estadual (MPE), ela se apropriou de verbas do Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo informações, o grupo criminoso desviava recursos públicos há cerca de três anos e teria causado o prejuízo milionário aos cofres públicos. (Diário de Uberlândia)

Festa Peruana na capital mineira

A 6ª Festa Peruana de Belo Horizonte será realizada no dia 20 de julho, das 10h às 20h, no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, na Savassi, com entrada gratuita mediante retirada de ingresso pela plataforma Go Free. O evento celebra a cultura andina com uma programação repleta de danças tradicionais, música, oficinas de máscaras indígenas e pratos típicos da culinária peruana. A iniciativa busca aproximar o público mineiro da riqueza cultural do Peru, promovendo um encontro entre dois povos acolhedores por meio de arte, gastronomia e manifestações populares. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Recursos do MP para Ipatinga

Com recursos obtidos por meio de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), o Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com a Prefeitura de Ipatinga e a Usiminas, viabilizou o Projeto Conviver, que promoverá a revitalização urbana e ambiental nos bairros Ideal e Cariru, no Vale do Aço. No Ideal, serão criadas uma nova praça com mais de 4.400 m² e uma pista de caminhada interligada, ambas com equipamentos de lazer, iluminação LED e áreas de convivência; já no Cariru, a tradicional pista ao redor da Avenida Itália será revitalizada com pavimentação, acessibilidade e paisagismo, incluindo espaços às margens do Rio Piracicaba. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Itatiaiuçu faz Festa do Peão

A 3ª Festa do Peão de Itatiaiuçu já tem atrações confirmadas e promete agitar o Parque de Exposições e Leilões João Belo Andrade nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Entre os destaques estão o cantor Léo Santana, que se apresenta no dia 15, e as duplas sertanejas João Neto & Frederico e Teodoro & Sampaio, que sobem ao palco no dia 16. Além dos shows, o evento contará com disputas entre peões, comidas típicas e muita tradição sertaneja, mantendo-se como uma das celebrações mais aguardadas da cidade. (Folha do Povo Itatiaiuçu)

