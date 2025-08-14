Foto: Divulgação TRE MG

Fraude em Câmaras de 12 cidades

Denúncias sobre a utilização de candidaturas fictícias para fraudar as cotas de gênero durante as eleições de 2024 abalam as Câmaras Municipais de doze cidades mineiras. Sentenças proferidas por diferentes instâncias da Justiça Eleitoral até a primeira semana deste mês já ordenaram a cassação de ao menos 15 vereadores em oito municípios. Em outras duas cidades há risco de mudança na composição do Legislativo devido à possibilidade de alteração dos cálculos para distribuição de vagas nas Casas. As apurações acontecem nos municípios de Varginha, Ipatinga, Carmo do Rio Claro, Paiva, Uberaba, Patos de Minas, Santos Drumont, Ijaci, Ubaí, Lambari, Itajubá e Timóteo. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/56165/fraude-eleitoral-abala-camaras-de-12-cidades-de-mg

Circuito Liberdade tem programa de férias

Os museus, espaços culturais, educativos e criativos integrantes do Circuito Liberdade elaboraram programação especial de férias para atender ao público que estará em Belo Horizonte durante o recesso. Para quem curte o período na cidade natal ou para aqueles que visitam a capital mineira, uma gama de atividades, entre gratuitas e pagas, envolve artisticamente o público de todas as idades. Do dias 14/7 a 2/8, a programação percorre shows, espetáculos, oficinas, exposições, visitas guiadas, lançamentos literários e ateliês, convidando ao ócio com qualidade — criativo e cultural. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/programacao-para-toda-a-familia-nas-ferias-escolares-do-circuito-liberdade/

Latam volta operar em Uberaba

Uberaba deve voltar a ter conexões diretas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A previsão é que a Latam ofereça esses voos a partir do dia 5 de janeiro de 2026. A novidade foi anunciada oficialmente nessa sexta-feira (11) pela companhia. Segundo informações, a nova rota terá três frequências semanais, ampliando a conectividade da cidade com o principal hub da empresa no país. A operação será feita com aeronaves Airbus A319, com capacidade para 140 passageiros. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/latam-oferecera-voos-de-uberaba-para-guarulhos-a-partir-de-janeiro-1.522977

Araçuai debate cadeia do lítio

A cadeia do lítio no Vale do Jequitinhonha foi tema do painel que reuniu CEOs e executivos de empresas que atuam na região durante a Conferência do Lithium Business, realizada em Araçuaí, em Minas Gerais. Mediado pelo idealizador do evento, Rossandro Ramos, o debate discutiu estratégias para o fortalecimento da cadeia produtiva, o desenvolvimento sustentável e os entraves à verticalização da produção no Brasil. As falas dos líderes empresariais reforçaram tanto o potencial competitivo do Brasil no cenário global quanto os desafios locais para transformar recursos minerais em desenvolvimento econômico duradouro para comunidades locais. (Gazeta de Araçuai)

https://gazetadearacuai.com.br/noticia/1042/brasil-aposta-responsabilidade-social-liderar-cadeia-global

BR-381 segue com obras

A Nova 381 Concessionária de Rodovia segue com o cronograma de obras na BR-381 entre os dias 13 e 19 de julho, de Caeté a Governador Valadares. Sempre das 7h às 18h30, serão executados serviços de pavimento rígido – demolição e recomposição de placas de Caeté a Barão de Cocais, do km 422 ao 385, nos dois sentidos. Em Naque, será realizado um microrrevestimento asfáltico a frio, entre o km 201 e 205, em ambos os sentidos. (Portal Carlos Couto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/regional/br-381-segue-com-obras-em-trechos-de-caete-a-governador-valadares/

Cavernas do Pereaçu reconhecidas

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado no município de Cônego Marinho, no norte do estado de Minas Gerais, foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A decisão foi anunciada no domingo (13), durante sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Paris. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/parque-cavernas-do-perua%C3%A7u-%C3%A9-reconhecido-como-patrim%C3%B4nio-da-unesco

Sete Lagoas prepara a Fenex 2025

Dentro de exatamente um mês, o mundo dos negócios de grande parte de Minas Gerais estará com os olhos voltados para Sete Lagoas, com a realização da quarta edição da Feira de Negócios Fenex (antes Feconex), de 13 a 16 de agosto. Com grande crescimento em quantidade de expositores e público, nova marca e também novo local de realizações, agora no Parque de Exposições JK, em sintonia com o Sindicato Rural de Sete Lagoas. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

