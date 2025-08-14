Foto: Divulgação PMA

Araxá e Codemge fazem acordo

A Prefeitura de Araxá e a Codemge avançaram no plano de revitalização do Complexo do Barreiro, com a proposta de transferir sua gestão ao município. O projeto inclui novo estacionamento, melhorias na Vila do Artesanato e criação de uma praça de alimentação. A parceria prevê apoio técnico e financeiro da Codemge, e o objetivo é transformar o espaço em um centro moderno de convivência e eventos, valorizando o patrimônio local e o turismo. (Clarim.Net – Araxá)

Lançado o Conecta Sabará

O Conecta Sabará é um movimento colaborativo criado por empresários locais com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da cidade por meio da união, fortalecimento de parcerias e valorização da cultura e das tradições sabarenses. Com foco em inovação, empreendedorismo e geração de oportunidades, o projeto convida todos os empresários para uma reunião especial no dia 15 de julho, no auditório da Faculdade de Sabará, reforçando o compromisso coletivo de construir uma cidade mais forte e conectada. (Folha de Sabará)

Mariana ganha pontos de carregamento

O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, anunciou na última sexta-feira (4) que o município agora contará com três pontos de carregamento para veículos elétricos. O carregamento será gratuito e visa trazer mais tecnologia e sustentabilidade para a cidade. Os carregadores ainda serão instalados e o prefeito pediu indicações à população sobre quais os melhores pontos para a instalação: “A gente vai definir os pontos e, muito em breve, Mariana terá três pontos para carregar veículos no nosso município”. (O Liberal – Ouro Preto)

Pontes mobilizam três municípios

As pontes Engenheiro Régis Bittencourt e Engenheiro Armando Godoy, localizadas na BR-393 e responsáveis por interligar os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, têm sido alvo de reivindicações por parte de lideranças municipais e da população local. Ambas as estruturas desempenham um papel fundamental na mobilidade entre os municípios de Além Paraíba (MG), Carmo (RJ) e Sapucaia (RJ), sendo rotas diárias de centenas de pedestres, ciclistas e motoristas. (Agora Jornais – Além Paraíba)

Basílica divulga cronograma de Festa

A cidade de Romaria celebra, de 15 de julho a 15 de agosto de 2025, os 155 anos da tradicional Festa de Nossa Senhora da Abadia, com o tema “Maria, peregrina da Esperança”. A programação reúne missas diárias, procissões, romarias temáticas, momentos de oração, apresentações culturais e atividades especiais como o leilão de animais e o show de prêmios. Destaque para a Novena Solene, iniciada em 6 de agosto, com bênçãos específicas e celebrações emocionantes, culminando no dia 15 com a Missa Solene, a procissão luminosa, a coroação da imagem milagrosa e a encenação da Assunção de Maria, encerrando uma das maiores manifestações de fé do estado. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Vale do Aço no Mais Médicos

O Vale do Aço irá receber o reforço de quatro profissionais do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal que tem como foco ampliar a cobertura da atenção primária em regiões de maior vulnerabilidade social. Serão dois médicos direcionados para Coronel Fabriciano, um para Bom Jesus do Galho e um para São José do Goiabal - esses dois últimos municípios pertencentes ao Colar Metropolitano do Vale do Aço -, conforme informações repassadas pelo Ministério da Saúde (MS). (Diário do Aço – Ipatinga)

Timóteo terá Segurança Alimentar

As comissões da Câmara Municipal aprovaram o Projeto de Lei 4.678, que estabelece a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Timóteo, de autoria do Executivo Municipal. A proposta prevê ações estruturantes de combate à insegurança alimentar, a partir do fortalecimento da Rede Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; da articulação com a agricultura familiar e com o comércio local de alimentos; e da promoção da educação alimentar e nutricional junto à população. (Jornal da Cidade)

