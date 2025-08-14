Foto: Divulgação

Heliponto do HC inaugurado em Uberaba

Foi inaugurada nesta sexta, 11, a Unidade Professora Doutora Maria Cristina Silva (Heliponto) e das novas instalações dos Laboratórios de Urgência e Emergência do HC da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A construção iniciada em junho de 2023 tem uma área total de 3.670,91 metros quadrados com investimento de mais de R$8,3 milhões. A parte térrea do prédio é uma extensão do pronto-socorro do HC-UFTM e conta com salas de acolhimento, assistência social e serviço de psicologia para o atendimento aos pacientes e seus familiares. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/heliponto-do-hc-uftm-e-inaugurado-oficialmente-nesta-sexta-em-uberaba-1.522591

Motociclista terão encontro em Viçosa

Viçosa será palco de mais um encontro de motociclistas no dia 13 de setembro. Com uma programação recheada de atividades no Espaço Aberto da Universidade Federal de Viçosa (UFV), a edição IX do evento já conta com uma atração confirmada: Matanza Ritual, banda que rodou o Brasil inteiro nos últimos anos, cantando músicas que misturam os estilos de hardcore punk, metal e country. De acordo com os organizadores, a programação prevê ainda atrações locais, estaduais e de nível nacional. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/motoclubes-de-vicosa-promovem-ix-encontro-de-motociclistas-em-setembro

IF Sul inaugura auditório

Muzambinho sediou, entre os dias 3 e 5 de julho, simultaneamente o 8º Congresso de Educação Física do Sul de Minas e o 3º Congresso Internacional de Educação Física. Realizados no Campus do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas), o evento reuniu mais de 200 participantes, entre profissionais, pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior, em torno de debates sobre formação profissional, políticas públicas, inclusão, turismo e financiamento ao esporte. A abertura ocorreu no novo auditório do campus, com capacidade para 700 pessoas, infraestrutura acústica e multimídia de ponta. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/novo-auditorio-do-ifsuldeminas-coloca-muzambinho-no-radar-de-congressos-internacionais/

Credinor aposta em educação financeira

Durante a Expomontes 2025, o Sicoob Credinor criou o “Espaço Financinhas” para ensinar, de forma lúdica, educação financeira a mais de mil crianças de Montes Claros e região. O projeto, sediado no Parque de Exposições João Alencar Athayde, oferece atividades que abordam controle de gastos, poupança e investimentos, além de distribuir cofrinhos e livros educativos. A ação é complementada pelo circuito “Sementinhas do Agro”, promovido pelo Sindicato Rural. (Rede Gazeta – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/com-espaco-financeiro-credinor-aposta-em-educacao-financeira-para-criancas-na-expomontes/

Branquinhos celebra o Reinado

A comunidade de Branquinhos, em Divinópolis, celebra até 13 de julho o Reinado 2025, uma tradição religiosa e cultural que remonta a 1838, mantendo viva a devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Com missas, procissões, cortejos e o Ajuntamento de Coroas, a festa reúne diversas guardas de Congo da região e reforça a importância da fé e da cultura afro-brasileira. A celebração homenageia nomes históricos como Francisco Preto, fundador da Guarda de Congo local, e conta com o envolvimento de festeiros, irmandades e toda a comunidade. (G37.com – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/comunidade-de-branquinhos-celebra-o-reinado-2025-tradicao-viva-desde-1838/

Clínica Univale atende na ExpoAgro

Durante a 54ª ExpoAgro, a Clínica Veterinária de Animais de Grande Porte da Univale oferece atendimento 24 horas para garantir a saúde dos animais presentes na feira. Casos de cólica em equinos são os mais frequentes, exigindo intervenções cirúrgicas rápidas, como no caso recente de um potro que passou por cirurgia e se recupera bem. Com estrutura moderna, equipe qualificada e funcionamento contínuo, a clínica presta suporte a criadores e competidores como Gean de Paulo da Silva, que destaca a importância do atendimento veterinário para o desempenho dos cavalos. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/expoagro-gv-2025/clinica-veterinaria-da-univale-garante-atendimento-especializado-a-grandes-animais-na-54a-expoagro/

Caeté terá proteção aos animais

Caeté caminha para o efetivo cumprimento das leis que punem crimes de maus tratos aos animais. A Prefeitura, as Polícias de Meio Ambiente e Civil e representantes das ONGs Amaac e SGPAN se reuniram na quarta-feira, 8, em um momento inédito, fruto do 1° Fórum dos Direitos Animais de Caeté. Foi proposta a criação de um sistema de protocolo, elaboração de balanços sobre as denúncias e apuração dos crimes, realização de reuniões periódicas e preparação de uma importante campanha de conscientização das pessoas. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeitura-policias-e-ongs-unem-forcas-para-coibir-crimes-de-maus-tratos-a-animais/