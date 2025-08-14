Foto: Valter de Paula/Secom PMU

RT-One vai investir 6 bilhões em Uberlândia

A empresa norte-americana RT-One oficializou, na terça-feira (8), a construção de um data center focado em inteligência artificial (IA) e segurança na nuvem em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Para a instalação, será feito um investimento inicial de R$ 6 bilhões, com potencial de expansão significativa ao longo das próximas fases. A previsão é que o centro de processamento de dados gere em torno de dois mil empregos permanentes, entre diretos e indiretos, já nos primeiros três anos de operação. Durante a fase de construção, estima-se que sejam criadas centenas de vagas temporárias. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Festival homenageia personalidades

A 29ª edição do Festival de Inverno de Poços de Caldas, que começa nesta sexta, 11 de julho, homenageia seis mestres da cultura local sob o tema “Raízes de Poços: Arte e Mineiridade”. O evento valoriza o legado de personalidades como Dona Orlanda da Conceição, Pedro Caiapó e Nicionelly de Carvalho, reconhecendo suas contribuições às tradições populares e ao teatro. Com uma programação cultural diversificada e projeto gráfico que une símbolos arquitetônicos da cidade às imagens dos homenageados, o festival celebra a memória e a identidade cultural do município. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Festival de Inverno em Sabará terá feira

O Festival de Inverno 2025 de Sabará será realizado no dia 13 de julho, no Largo Nossa Senhora do Ó, das 10h às 18h, com entrada gratuita e programação diversificada que valoriza artistas locais e regionais. O evento contará com feira de artesanato e gastronomia, cortejo de congado, apresentações musicais, dança e intervenções cênicas, destacando o protagonismo feminino e promovendo inclusão com a Tenda da Acessibilidade. (Folha de Sabará)

Drone reforça trabalho em Patrocínio

A Polícia Civil de Patrocínio recebeu um drone de alta tecnologia, modelo DJI Mavic 3T, avaliado em R$ 50 mil, viabilizado por emenda parlamentar da deputada federal Greyce Elias. O equipamento, com zoom ótico, digital e imagem em alta resolução, reforçará a produção de provas técnicas, otimizará operações e ampliará a eficiência das investigações em áreas urbanas e rurais. A iniciativa representa um importante avanço para a segurança pública no município, fortalecendo a articulação entre os poderes para o bem-estar da população. (Jornal de Patrocínio)

Varginha receberá datacenter

Nesta terça-feira (07/07), o prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, recebeu a confirmação de que o município será sede do primeiro Data Center do Sul de Minas. A informação foi repassada pelo secretário executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo. O Data Center será implantado no condomínio do Porto Seco Sul de Minas, em Varginha, e deverá abrigar uma estrutura moderna com equipamentos de computação, armazenamento de dados, sistemas de rede e energia. Esse tipo de instalação é essencial para garantir maior segurança, agilidade e conectividade em operações digitais. (Varginha Digital)

Expo Usipa chega à 35ª edição

A tradicional feira de negócios Expo Usipa, celebra neste ano de 2025, a 35ª edição, consolidando-se como a maior feira de negócios do Leste de Minas. A Expo Usipa acontece entres os dias 9 e 12 de julho. Com 423 stands confirmados e contará com a participação de mais de 300 empresas expositoras de diversos segmentos industriais, comerciais e de prestação de serviços. (Jornal Classivale)

