Montes Claros vai adquirir ônibus elétricos

A Câmara de Montes Claros aprovou projeto que autoriza a Prefeitura adquirir e utilizar até 60 novos veículos no transporte coletivo urbano, preferencialmente elétricos ou híbridos, visando investimentos na aquisição de novos veículos. Os veículos ficarão a cargo da empresa Consórcio do Transporte Coletivo, atualmente administrada pela Moc Bus, durante os anos de 2025 e 2026. Além disso, outro projeto autoriza a aquisição, pelo município, de bilhetes do transporte coletivo urbano, para utilização no Programa Passe Livre Estudantil – o montante é de R$ 1,5 milhão. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-adquire-onibus-eletricos-para-o-transporte-coletivo-urbano/

Divinópolis terá Semana Espírita

A Aliança Municipal Espírita (AME) realizará entre os dias 14 a 18 de julho, a 40ª Semana Espírita de Divinópolis, cujo tema central será “A paz do mundo começa em mim”. O evento é gratuito, aberto a toda a comunidade, e representa uma oportunidade especial para refletir, aprender e se conectar com valores universais como amor, paz e solidariedade — independentemente da religião ou crença pessoal. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/40a-semana-espirita-acontece-na-proxima-semana-e-e-aberta-a-comunidade/

Município faz manutenção da MG-446

Diante da indefinição do Estado em firmar um novo contrato de manutenção, o município de Alpinópolis assumiu interinamente os serviços de conservação da rodovia MG-446. A medida foi tomada após o prefeito Rafael Freire ser acionado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). A medida é emergencial e a rodovia está sem contrato de manutenção desde o mês de fevereiro. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/alpinopolis-assume-manutencao-da-mg-446-abandonada-pelo-estado/

Hospital entre os bem equipados

A Fundação Cristiano Varella acaba de ser reconhecida como um dos 20 hospitais brasileiros mais bem equipados da América Latina para o tratamento oncológico, segundo levantamento realizado pela Global Health Intelligence (GHI), referência internacional em inteligência de dados no setor de saúde. O estudo, divulgado recentemente pela GHI, avaliou hospitais de diversos países da América Latina com base em critérios técnicos e estruturais voltados especificamente para o cuidado oncológico. A lista reúne instituições com os mais altos níveis de tecnologia e capacidade instalada para o diagnóstico e tratamento do câncer. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16054/hospital-mineiro-esta-entre-os-20-hospitais-mais-bem-equipados-da-america-latina-no-tratamento-oncologico

JF mantém jornada de 30 hs

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou a decisão que estabelece uma jornada de trabalho de 30 horas semanais para os servidores da Prefeitura de Juiz de Fora. O relator do caso, desembargador Marcelo Rodrigues, destacou que o município apresenta baixo nível de endividamento e boa capacidade financeira, o que permite a redução da carga horária sem impacto nos vencimentos. A medida cautelar proposta pelo Partido Novo, que pedia o cancelamento da redução da jornada, foi rejeitada por unanimidade pelos desembargadores. (Portal RCWTV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/tribunal-de-justica-de-minas-gerais-confirma-escala-de-trabalho-de-30h-semanais-para-servidores-municipais

Usiminas prevê investimentos de até US 2 bilhões

A Mineração Usiminas apresentou os avanços em suas práticas de ESG, sigla que significa Ambiental, Social e Governança, destacando ações ambientais, sociais e de governança corporativa. Essas iniciativas abrangem diversos municípios da região e ampliam o alcance das ações socioambientais, incluindo Itatiaiuçu, onde está localizada a operação, e Itaúna, Igarapé, Mateus Leme. a empresa deverá investir cerca de US$ 1,5 bilhão na estrutura para produzir o pellet feed, também conhecido “minério verde”. Esse minério é bem mais fino, com cerca de 0,15 mm, e é usado na pelotização para a produção de pelotas de minério de ferro. (Folha do Povo – Itaúna)

http://folhapovoitauna-br.diariomineiro.net/usiminas-preve-investimentos-de-ate-2-bilhoes-de-dolares-em-5-anos