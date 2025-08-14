Foto: Toby Melville / Reuters / DC

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Energia recebe investimentos em Minas

O setor de energia em Minas Gerais se prepara para receber um dos maiores aportes da história, com destaque para o avanço nas regiões Norte e Triângulo. Entre 2025 e 2029, os investimentos previstos por distribuidoras no Estado somam R$ 31,5 bilhões – o dobro do registrado no quadriênio anterior (2020-2024), quando alcançou R$ 15,7 bilhões. O montante consta no Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD) divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Do total, R$ 22 bilhões serão destinados para expansão, R$ 5,2 bilhões para melhorias e R$ 4,1 bilhões em renovação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/investimentos-energia-ultrapassam-r-30-bilhoes-minas-ate-2029/

Projeto consolida parcerias na região

Um projeto de iniciação científica do Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam), coordenado pelo professor Luiz Flávio Nepomuceno e executado pelo estudante Murilo Soares Marra, está se destacando como vitrine para a genética animal na região. A pesquisa, vinculada ao Pibic, compara a eficácia de dois protocolos de transferência de embriões bovinos da raça Nelore (frescos e congelados), com apoio das empresas Alta Genetics e Trans Ova Genetics. (Folha Patense – Patos de Minas)

https://www.folhapatense.com.br/projeto-de-iniciacao-cientifica-consolida-parcerias-e-torna-se-vitrine-para-genetica-animal-na-regiao

Associações Rurais ganham apoio

A Prefeitura de Patrocínio ampliou em mais de 50% o apoio financeiro às associações rurais, com repasses mensais de R$ 500 para apoio administrativo e R$ 3.000 para associações com patrulhas mecanizadas. Também serão distribuídas 5 mil toneladas de calcário com frete incluso e reativado o programa de bolsas para estudantes do curso Técnico em Agropecuária. A medida busca fortalecer a agricultura familiar, com gestão da Secretaria de Agricultura. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/ampliado-em-mais-de-50-o-apoio-financeiro-as-associacoes-rurais-de-patrocinio

Abadia dos Dourados investe em formação

A Prefeitura de Abadia dos Dourados realizou uma capacitação voltada à Educação Especial para profissionais da rede municipal de ensino, com a especialista Michelli Sabatini, do Instituto Avivar. A formação destacou a importância do olhar individualizado e da empatia na prática pedagógica, reforçando o compromisso do município com uma educação inclusiva e humanizada. A iniciativa integra um programa de valorização dos educadores e visa preparar as escolas para acolher e desenvolver todos os alunos, reconhecendo a diversidade como um valor essencial para uma sociedade mais justa. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/capacitacao-que-transforma-prefeitura-de-abadia-dos-dourados-investe-em-formacao-de-educadores-para-educacao-especial/

Fiemg lança prêmio

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) lançou a 1ª edição do Prêmio Fiemg de Economia, que vai premiar com até R$ 20 mil os melhores artigos acadêmicos sobre temas econômicos ligados à indústria. As inscrições vão até 22 de julho pelo site da entidade, e podem participar estudantes, professores, pesquisadores, profissionais da indústria e empresários. Os trabalhos devem apresentar análises e soluções para desafios do setor industrial mineiro e nacional, e serão avaliados por uma banca técnica. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/07/07/fiemg-lanca-premio-para-artigos-sobre-economia-e-industria/

Fabriciano terá festival de blues

As melodias do Blues e do Jazz irão tomar conta da comunidade de Coronel Fabriciano e região no sábado, 12, com o evento gratuito “KomBlues – Festival de Blues e Jazz de Coronel Fabriciano”, na Rua Angélica O evento é realizado por meio do Edital de Chamamento Público Nº002/2024 – Seleção de Projetos culturais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à cultura da Cidade de Coronel Fabriciano – MG, com apoio da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, do Clube Clássico sobre Rodas e do Instituto Amarelo – Ponto de Cultura, com a realização da Criativo Produções e o Ministério da Cultura do Governo Federal. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/komblues-festival-de-blues-e-jazz-acontece-em-cel-fabriciano-neste-sabado/