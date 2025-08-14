Foto: Arquivo DA

Morador em situação de rua tem projeto

A partir deste mês de julho, o município de Ipatinga passa a contar com o programa “De volta para o lar”, que tem como objetivo auxiliar pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social que desejam retornar às suas cidades de origem. A iniciativa prevê a oferta de transporte até o destino solicitado, suporte logístico para envio de pertences pessoais, auxílio na emissão de documentos necessários para o deslocamento, entre outros benefícios. A lei foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. (Diário do Aço - Ipatinga).

Rodovias têm pontos vulneráveis

As rodovias federais que passam por Juiz de Fora, BR-040 e BR-267, têm 32 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes registrados em 2023, o dado mais recente. São onze pontos de alimentação, seis bares, cinco postos de combustível, quatro obras de arte, três outros comércios formais, dois comércios informais e uma área não edificada. Os dados são da 10ª edição da Pesquisa Mapear, uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Childhood Brasil, realizada a cada dois anos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Caratinga regulamenta táxi

A cidade de Caratinga conta agora com uma nova legislação que regulamenta de forma mais detalhada e moderna o serviço de transporte individual de passageiros por táxi. A Lei nº 4.062/2025, sancionada pelo prefeito e aprovada pela Câmara Municipal, reconhece o serviço como de utilidade pública e define uma série de normas que abrangem desde a concessão de autorizações até as obrigações dos condutores e exigências para os veículos. O objetivo é assegurar mais qualidade, segurança, habilidade e organização ao sistema de táxis da cidade. (Diário de Caratinga)

Escolas cívico-militares geram debate

Na semana passada, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) encaminhou às escolas estaduais um ofício convidando as direções a manifestarem interesse na adesão ao modelo de escola cívico-militar. A proposta integra um novo programa do governo de Romeu Zema (Novo), que pretende transformar mais de 700 escolas estaduais em unidades cívico-militares até 2026. A medida gerou repercussão imediata em Divinópolis, onde 14 escolas foram listadas como potenciais candidatas à adesão. (Portal MPA – Divinópolis)

Uemg inaugura restaurante em Passos

Foi inaugurado na sexta-feira, 4, o Restaurante Universitário (RU) da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG – de Passos. Com subsídio de cerca de R$ 13,6 milhões do Governo do Estado ao longo de dois anos, o RU garantirá alimentação de qualidade e com preço acessível, contribuindo para a dignidade dos estudantes, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade. O equipamento tem capacidade para oferecer 1.800 refeições diárias por apenas R$ 4,00, e de forma gratuita para os estudantes do Programa de Assistência Estudantil. (Observo – Passos)

Centro faz projeto para 3 mil estudantes

A educação ganha ainda mais força quando se alia à responsabilidade social. Com esse propósito, o Centro Universitário do Planalto de Araxá – Uniaraxá, por meio de seu Projeto de Extensão Universitária, idealizado pelo professor Venâncio Ferreira, promoveu uma importante iniciativa nas escolas públicas das cidades vizinhas a Araxá. Entre os meses de abril e junho de 2025, mais de 3.469 estudantes foram beneficiados com serviços na área da saúde e palestras abrangendo diversas áreas do conhecimento. (Clarin.net – Araxá)

Furto de veículos cai em Uberlândia

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp/MG), a quantidade de furtos de veículos em Uberlândia caiu pelo terceiro ano seguido, quando analisados os meses de janeiro a abril. Entre 2022 e 2025, a cidade registrou uma queda de 22,7% no número de ocorrências. Enquanto em 2022 haviam sido furtados 527 veículos na cidade, em 2023 o número de ocorrências foi de 441. Já em 2024, os casos caíram para 437 e, neste ano, o município computou 407 furtos durante o período de janeiro a abril. (Diário de Uberlândia)

