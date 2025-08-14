Foto: Reprodução PAEF

Helibras poderá produzir H145

A fábrica da Helibras, em Itajubá, pode se tornar um dos principais centros de produção e exportação do helicóptero H145. O modelo, fabricado pela Airbus Helicopters, é utilizado para fins civis e militares, como transporte aeromédico, operações policiais, serviços de busca e salvamento e transporte executivo. O anúncio foi feito na quarta-feira, 2, pelos governos do Brasil e da França. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o investimento previsto é de R$ 1 bilhão, com a previsão de construção de até 200 unidades do H145 ao longo dos próximos 15 anos. Cada helicóptero tem valor estimado de mercado de US$ 15 milhões. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/2226/helibras-itajuba-podera-tornar-centro-de-producao

Obras na BR 050 antecipadas

Em nova rodada de tratativas em Brasília, o vereador Tulio Micheli (PSDB) e representantes da Prefeitura de Uberaba receberam da Agência Nacional de Transportes Terrestres a confirmação do cronograma para obras importantes na BR-050. Segundo o vereador, a concessionária Ecovias Minas Goiás, responsável pelas intervenções, informou que as obras do viaduto próximo ao terreno do antigo clube Cascata terão início em maio de 2026, com previsão de conclusão em outubro do mesmo ano. Já no entroncamento da BR-050 com a BR-262, na região do bairro Jardim Maracanã, devem começar em novembro de 2026. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/antt-estabelece-cronograma-e-antecipa-obras-da-rodovia-050-1.520416

Varginha recebe selo

Em cerimônia realizada na quinta-feira, 3, o prefeito Leonardo Ciacci e o vice-prefeito Antônio Silva, acompanhados de secretários municipais, receberam da Caixa Econômica Federal o "Selo Caixa Gestão Sustentável", que reconhece as práticas exemplares de Varginha nas áreas ambiental, social, de governança e climática (ESG). O município destacou-se como o primeiro em Minas Gerais e o 10º no Brasil em um ranking que avaliou 5.570 cidades, superando 21 indicadores de sustentabilidade e transparência. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/varginha

Bienal do Vale foi lançada

Foi lançada oficialmente, na manhã de quarta-feira, 2, a 5ª Bienal das Artes do Vale do Rio Doce. O evento é uma das principais vitrines da produção artística da região. A Bienal é idealizada pela artista plástica valadarense Clores Lage e realizada em parceria com o diretor da Nossa Clínica, Geraldo Vilar. As inscrições estão abertas até o dia 28 de novembro e os prêmios variam entre R$ 3 mil e R$ 4 mil, distribuídos em diversas categorias. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/bienal-das-artes-do-vale-do-rio-doce-abre-inscricoes-para-5a-edicao-em-valadares/

Imóvel de Nanuque ao leilão

A Cemig, através da MGI – Minas Gerais Participações S/A., está ofertando pelo valor inicial de R$ 1.610.000,00 o prédio comercial onde funcionava o escritório da empresa, em Nanuque. Além de uma área na margem direita do Rio Mucuri. Apesar de não ter recebido nenhum lance, até o momento, houve 164 visitas no site da leiloeira consultando sobre o bem. Para os nanuquqenses, a área ofertada é considerada com área de preservação permanente. Porém na descrição, a leiloeira intitulou o bem como Prédio Comercial de 3564m² desocupado no Centro de Nanuque/MG. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/cemig-mais-uma-vez-leva-imovel-que-pode-pertencer-a-nanuque-a-leilao-2974

Patrocínio quer campus da UFTM

A Prefeitura de Patrocínio encaminhou um ofício à Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) solicitando a inclusão do Município no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição. O documento, entregue à Reitoria da UFTM em Uberaba, trata da proposta de implantação de um campus da universidade em Patrocínio. A proposta prevê como contrapartida do município a doação e a preparação de um terreno - incluindo terraplanagem - para a instalação do campus e também a instalação de uma sede provisória enquanto a universidade é construída. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/formalizado-pedido-para-inclusao-de-patrocinio-no-plano-de-expansao-da-universidade-federal-do-triangulo-mineiro

Ubá pode fechar supermercados aos domingos

Os supermercados podem ser proibidos de funcionar aos domingos na cidade de Ubá. É o que diz um Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal na última segunda-feira (30), que ainda precisa ser sancionado pelo prefeito, Professor José Damato. Caso seja sancionada, a lei estará em vigor após 90 dias, e punirá quem descumprir com uma multa de 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais, que, em 2025, equivalem a R$ 2.765,50. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/03-07-2025/camara.html