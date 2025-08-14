Foto: Valter de Paula/Secom/PMU

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Uberlândia testa ônibus elétricos

A Prefeitura de Uberlândia iniciou, na segunda-feira, 30, um período de testes com três ônibus elétricos no sistema de transporte público da cidade. O objetivo é avaliar o desempenho, a eficiência energética e o conforto oferecidos pelo veículo, além de estudar a viabilidade de uma eventual e futura adoção dessa tecnologia na frota do Sistema Integrado de Transporte (SIT) na zona urbana da cidade. Um dos veículos circulará sem passageiros por três dias, em uma linha especial. Em seguida, os testes, já com os três veículos, terão continuação, por mais 30 dias, com a participação dos passageiros. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/38318/prefeitura-inicia-testes-onibus-eletricos-tr

Woodstock Mineiro lembra Raul Seixas

O espírito irreverente de Raul Seixas vai ecoar pelos vales de Minas Gerais no próximo dia 13 de julho, quando o Festival Internacional de Corais (FIC) realiza uma vibrante homenagem ao eterno Maluco Beleza. Em sua 23ª edição, o festival apresenta o espetáculo inédito “Woodstock Mineiro – FIC Toca Raul na Gruta do Baú”, das 14h às 19h, na Fazenda Gruta do Baú, em Pedro Leopoldo (MG). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/woodstock-mineiro-fic-homenageia-raul-seixas-na-gruta-do-bau/

Montes Claros terá 60 ônibus

A Prefeitura de Montes Claros enviou à Câmara Municipal um Projeto de Lei que autoriza a aquisição de 60 novos ônibus para o transporte coletivo urbano, com prioridade para veículos elétricos ou híbridos, substituindo o investimento previsto anteriormente para o consórcio do setor. Os veículos serão repassados em comodato à concessionária, que ficará responsável pela manutenção. O projeto também prevê um investimento de R$ 1,5 milhão na compra de bilhetes para o Programa Passe Livre Estudantil. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/mobilidade-urbana-projeto-da-prefeitura-preve-aquisicao-de-60-onibus-para-reforcar-o-transporte-coletivo/

Divinópolis faz Festa do Reinado

A 1ª Festa do Reinado de 2025 em Divinópolis será realizada de 4 a 6 de julho no bairro Campina Verde, abrindo o calendário anual de celebrações culturais e religiosas da cidade. Promovida pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário com apoio da Prefeitura e da Congadiv, a festa reúne guardas tradicionais de Moçambique, Congo e Catupé, celebrando a herança e resistência afro-brasileira por meio de rituais, procissões e apresentações culturais. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/1a-festa-do-reinado-de-2025-comeca-nesta-semana-em-divinopolis/

Projeto Horta Urbana em Formiga

O Projeto Horta Urbana, desenvolvido pela Prefeitura de Formiga-MG por meio do Banco Municipal de Alimentos, vem transformando espaços públicos e escolares ao implantar hortas em instituições sociais, escolas e áreas comunitárias, promovendo sustentabilidade, educação ambiental e cidadania. No primeiro semestre de 2025, 16 hortas foram instaladas com apoio de parceiros como Emater-MG, Unifor-MG e empresas locais. A iniciativa não só produz alimentos, mas fortalece a participação comunitária, segurança alimentar e vínculos sociais, tornando-se uma referência regional em desenvolvimento sustentável e educação ambiental. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/projeto-horta-urbana-transforma-espacos-publicos-e-escolares-em-formiga-mg/

Mariana reinaugura teatro

Na noite de terça-feira (1º), foi realizada a abertura oficial do Festival de Inverno de Mariana, intitulado “EntreLaços”, em conjunto com a reinauguração do Cine Teatro Municipal (antigo SESI). O prefeito Juliano Duarte (PSB) não compareceu ao evento devido à agenda em Londres, onde acompanha a audiência preparatória da segunda fase do julgamento do Caso Mariana. Em sua ausência, a vice-prefeita Sônia Azzi e o secretariado representaram o Executivo municipal. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/festival-de-inverno-de-mariana-comeca-com-a-reinauguracao-do-cine-teatro-municipal/

Venda de combustíveis cresce em MG

As vendas de combustíveis pelas distribuidoras de Minas Gerais cresceram 3% no acumulado do ano (janeiro a maio), se comparadas com as vendas do mesmo período do ano passado. A alta de 9,5% da gasolina, a maior dentre os combustíveis, puxou o crescimento no Estado. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No total foram 7,1 milhões de metros cúbicos (m³) de combustíveis comercializados no Estado este ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/vendas-de-etanol-caem-e-gasolina-sobe-em-minas-gerais