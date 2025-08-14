Foto: Divulgação PMPC

Festival com 140 atrações em Poços

De 11 a 27 de julho, acontece a 29ª edição do tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas, que vai reunir mais de 140 atrações para todos os gostos e públicos, nas áreas de música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação. Em sua 29ª edição, serão 17 dias de intensa programação artística, em 15 locais estrategicamente pensados para proporcionar o potente encontro da arte com seu público, com atrações para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de todas as tribos e para todos os gostos. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Fabriciano também faz festival

A 2ª edição do Festival de Inverno da Serra dos Caocais em Cel. Fabriciano será realizada nos dias 12 e 13 de julho (sábado e domingo), a partir das 13h, no Campo de Futebol do Cocais de Baixo. A entrada é gratuita. O evento promete muita música boa, clima agradável, boa gastronomia e hospitalidade. Tudo isso é encontrado na Serra dos Cocais, um dos principais roteiros turísticos de Coronel Fabriciano e região. (Jornal Classivale)

Montes Claros auxilia na irrigação

A Prefeitura de Montes Claros anunciou a aquisição de materiais para implantação de sistemas de irrigação que beneficiarão diversas secretarias municipais. A iniciativa visa garantir o desenvolvimento de plantas no viveiro de mudas da Secretaria de Ambiente, fortalecer o cultivo de medicinais no Programa Farmácia Viva da Secretaria de Saúde e manter os gramados dos campos de futebol sob responsabilidade da Secretaria de Esporte, promovendo produtividade, bem-estar e qualidade nas atividades ambientais, de saúde e esportivas. (Rede Gazeta – Montes Claros)

TRE anula votos em Ipatinga

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais concluiu o julgamento da ação que apurava candidaturas laranjas no PRTB de Ipatinga, nas últimas eleições municipais. Por 4 votos a 3, prevaleceu o entendimento da relatora, e o DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) do partido foi cassado. Com a decisão, todos os votos recebidos pela legenda serão anulados, o que pode alterar diretamente a composição da Câmara Municipal de Ipatinga ocorrendo a redistribuição das cadeiras entre os demais partidos da disputa. A maioria dos magistrados entendeu que houve simulação de candidaturas, o que configura fraude à cota de gênero. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Sabará tem maior mina de ouro do Brasil

A Mina Cuiabá, operada pela AngloGold Ashanti em Sabará, é a maior mina de ouro ativa do Brasil, com 1.600 metros de profundidade e 330 km de túneis. Com quase dois séculos de história, a operação alia alta tecnologia, sustentabilidade e segurança — incluindo uso de carregadeiras elétricas e monitoramento em tempo real. Em 2024, produziu mais de 11 toneladas de ouro, conquistando o Global Safety Award e mantendo a certificação internacional da LBMA. A empresa também investe em capacitação com realidade virtual, projetos sociais e técnicas de rejeito a seco, reafirmando seu compromisso com a mineração responsável e o desenvolvimento local. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

UPA de Campo Belo é terceirizada

A UPA de Campo Belo passou a ser administrada pelo CIS-URG Oeste, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, visando melhorar a eficiência, segurança e qualidade do atendimento prestado à população. A mudança foi cuidadosamente planejada e busca replicar o modelo bem-sucedido já implementado na UPA de Divinópolis, sob gestão do consórcio. Criado em 2014 para operar o SAMU na região, o CIS-URG Oeste tem se destacado pela gestão responsável e humanizada dos serviços de urgência e emergência. (Portal G37 – Divinópolis)

Itambacuri contra municipalização de escola

O prefeito de Itambacuri, Jovani Santos se manifestou contrário à municipalização de escola estadual em Itambacuri. A municipalização refere-se à transferência da gestão de escolas públicas do ensino fundamental (anos iniciais e/ou finais) da rede estadual para a rede municipal, para administração do município e, em Itambacuri, o prefeito se recusou a aceitar, nesse momento. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

