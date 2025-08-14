Foto: Arthur Teixeira/Sete Dias

Fórum recebe investimento de 51 milhões

O Fórum Félix Generoso, principal estrutura funcional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) na Comarca de Sete Lagoas, foi inaugurado no dia 12 de maio de 1998. Depois de 27 anos absorvendo as demandas processuais de Sete Lagoas, Inhaúma, Fortuna de Minas, Cachoeira da Prata, Jequitibá, Funilândia, Baldim e Santana de Pirapama este arcabouço necessitava de um reforço urgente e ele chegou em alto nível. Com um investimento de mais de R$ 51 milhões está sendo construído um anexo que terá mais de 20 mil metros quadrados de área útil. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

https://www.setedias.com.br/projeto-vai-criar-um-verdadeiro-complexo-do-tribunal-de-justica-em-sete-lagoas/

Cooperativismo movimenta R$ 157,8 bilhões

O cooperativismo de Minas Gerais segue em plena expansão, ampliando a participação na economia. Em 2024, o setor movimentou R$ 157,8 bilhões, um avanço de 21,7% em relação ao ano anterior (R$ 28,8 bilhões a mais) em riquezas geradas. Com o resultado, as cooperativas responderam por 14,9% do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais. Entre os setores que cresceram e contribuíram de forma positiva para o aumento da movimentação econômica, o de infraestrutura se destaca e, proporcionalmente, registrou a maior evolução. O faturamento das cooperativas de infraestrutura saltou de R$ 33,9 milhões para R$ 514,9 milhões em um ano, alta de 1.420%, puxada pelas cooperativas de energia. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/cooperativismo-mineiro-movimenta-157-bilhoes/

Campanha solidária em Divinópolis

O Centro Espírita Mestre Erasto (CEME) está realizando uma campanha solidária em apoio à Casa de Apoio Irmã Scheilla (CAIS), que acolhe pessoas com HIV em situação de vulnerabilidade em Divinópolis. A iniciativa visa arrecadar itens como alimentos, leite, sucos, cestas básicas e produtos de higiene pessoal, para garantir dignidade e bem-estar aos assistidos. A campanha reforça o compromisso do CEME com ações humanitárias e o fortalecimento de redes de solidariedade. (G37.com.br – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/campanha-solidaria-do-ceme-apoia-pacientes-com-hiv-em-divinopolis/

Pouso Alegre amplia educação artística

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou a Unidade 2 do Centro de Ensino Integral Artístico Municipal para ampliar o acesso à educação artística na rede pública. A nova unidade atenderá cerca de 250 alunos, incluindo 180 da lista de espera e 60 transferidos da Unidade 1, fortalecendo o compromisso com uma formação integral que une ensino acadêmico e artes. O Centro oferece atividades como música, dança, teatro e artes visuais para alunos da rede municipal. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2025/01/28/prefeitura-de-pouso-alegre-amplia-acesso-a-educacao-artistica-com-nova-unidade-do-ceiam/

Bordão de humorista é frase cultural

O bordão “Quando eu era criança pequena lá em Barbacena” foi reconhecido, por lei, como frase cultural da cidade. A Lei nº 5.353 foi sancionada pelo prefeito Carlos Du. A frase mencionada poderá ser utilizada em ações culturais, educativas, turísticas e promocionais do Município, como forma de valorização da identidade local. O bordão foi eternizado pelo personagem Aldemar Vigário, na ‘Escolinha do Professor Raimundo’”, e era utilizada pelo personagem Joselino Barbacena, interpretado por Antônio Carlos Pires, na década de 90, e Ângelo Antônio, na versão mais recente do programa humorístico. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/30-06-2025/quando-eu-era-crianca-pequena-la-em-barbacena.html

Formiga faz Festival do Peixe

Neste próximo final de semana a comunidade de Pontevila será palco de mais uma edição do tradicional “Festival do Peixe”, promovido pela Prefeitura Municipal de Formiga. O evento, que já faz parte do calendário cultural da cidade, chega à sua 7ª edição com uma programação especial, repleta de atrações musicais, pratos típicos e momentos de confraternização. No sábado (5), a dupla João Marcos & Nando se apresenta às 19h, animando o público com muito sertanejo e carisma. No domingo (6), o jovem talento Akiles Ramos sobe ao palco às 13h, prometendo encantar os visitantes com seu repertório animado. Realizado pela Prefeitura de Formiga, com apoio do Projeto Grutas e Mar de Minas, Comtur Formiga e Sebrae, o evento reforça o compromisso com o fortalecimento do turismo, da cultura e da economia local. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/ofestival-do-peixe-2025-sera-realizado-nos-dias-5-e-6-de-julho-em-pontevila/