Hospital oncológico é ampliado

Centenas de pessoas acompanharam no domingo, 29, a inauguração do 2º pavimento do Hospital Oncológico Samuel Libânio em Pouso Alegre. A inauguração do 2º pavimento do Oncológico ocorre após um ano da entrega do primeiro pavimento. Já o lançamento da pedra fundamental do Hospital Oncológico ocorreu em novembro de 2021. O presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (mantenedora do hospital), Júlio César da Silva Tavares, explica que o 2º pavimento possui majoritariamente espaços para a quimioterapia dos pacientes, mas também conta com 10 consultórios multidisciplinares focados na oncologia. (Estrada Nacional – Pouso Alegre)

https://www.estradanacional.info/post/para-o-sul-de-minas-2%C2%BA-pavimento-do-hospital-oncol%C3%B3gico-samuel-lib%C3%A2nio-est%C3%A1-conclu%C3%ADdo

Brasil conquista Super Ouro na ExpoQueijo

O Brasil alcançou o cobiçado Prêmio Super Ouro na ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards 2025, a principal competição de queijos artesanais das Américas. O grande vencedor desta edição foi o Queijo Pedra do Segredo, produzido pela Queijaria Pedra do Segredo, localizada em Alagoa, no Sul de Minas Gerais. O exemplar mineiro se destacou na categoria de queijo de leite cru, casca lisa e/ou lavada, com ou sem aquecimento, e maturação superior a 180 dias. Ele obteve a pontuação mais alta entre as mil amostras inscritas por 16 países, garantindo a vitória inédita para o país. (Clarin – Araxá)

https://clarim.net.br/brasil-conquista-super-ouro-inedito-na-expoqueijo-2025/

Abastecimento ampliado em Caratinga

A Copasa concluiu e colocou em operação a nova parte do sistema de abastecimento de água da empresa que foi construída no município de Caratinga. O importante empreendimento, que teve início em dezembro passado e já está beneficiando cerca de 12 mil clientes, reforçou o abastecimento dos bairros Dr. Eduardo, Dario Grossi e Tãozinho Vilela, ampliou a reservação de água para os bairros Floresta, Limoeiro, além de minimizar os efeitos de eventuais intermitências. Com investimentos de R$ 1,6 milhão, o sistema passou a contar com um reservatório metálico. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/ampliacao-do-sistema-de-abastecimento-de-agua-e-concluido-em-caratinga/

Pirapora tem unidade oncológica

Moradores de Pirapora e municípios vizinhos agora contam com um importante reforço na luta contra o câncer. Desde a semana passada, a Unidade de Extensão Clínica em Oncologia do Hospital Dilson Godinho (HDG) passou a ofertar, o tratamento de quimioterapia venosa e oral, hormonioterapia e imunoterapia para pacientes atendidos pelo Sistema único de Saúde (SUS). O Hospital Dilson de Quadros Godinho já havia assumido em fevereiro de 2023, o serviço de Nefrologia no município de Pirapora, realizando diagnósticos e tratamentos dos usuários daquela microrregião do Médio São Francisco. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/descentralizacao-em-oncologia/

Uberaba vai revitalizar via

O primeiro passo para a revitalização da rua Artur Machado será dado na próxima quinta-feira, 3, com o início do escaneamento da via. A revitalização de uma das principais ruas comerciais da cidade integra o programa Desenvolve Uberaba da prefeitura. O escaneamento subterrâneo por georadar mapeará redes e estruturas enterradas no subsolo, sem a necessidade de escavação. Com o uso de ondas eletromagnéticas de alta frequência, o sistema produz imagens da subsuperfície e permite a identificação precisa de tubulações, cabos, dutos, tanques e demais elementos não visíveis. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/114020/desenvolve-uberaba-escaneamento-para-revitalizacao-da-artur-machado-comeca-nesta-semana

UFV ganha prêmio internacional

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) conquistou mais um feito de reconhecimento internacional, dessa vez, na 34ª edição da International Association for Management of Technology Conference (Iamot). O doutorando Breno Valente Fontes Araújo e a professora da instituição, Ana Cláudia Azevedo, conquistaram o prêmio de melhor artigo no evento, que aconteceu entre os dias 14 e 19 de junho em Montreal, no Canadá. Intitulado "Strategic Orientations of Technology Transfer Offices in Emerging Economies: Implications for Early-Stage and Late-Stage Outcomes", o artigo premiado investigou como diferentes estratégias adotadas pelos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) influenciam os resultados da transferência de tecnologia no Brasil. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/pesquisadores-da-ufv-conquistam-premio-de-melhor-artigo-em-conferencia-internacional-no-canada