PIB de Valadares perdeu com desastre

Governador Valadares é uma das cidades que mais sofreram economicamente com o desastre de Mariana, ocorrido em novembro de 2015, quando a barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, se rompeu em Mariana. Um estudo realizado pela economista Isabella Carraro Azevedo Batista e pelo professor e economista Vinícius de Azevedo Couto Firme, da Universidade Federal de Juiz de Fora – campus Governador Valadares (UFJF-GV), aponta que as perdas acumuladas no Produto Interno Bruto (PIB) local nos cinco anos após o rompimento podem chegar a 23%. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/pesquisa-aponta-que-valadares-perdeu-quase-23-do-pib-apos-rompimento-de-barragem/

Vaca bate recorde em torneio

O criador Miller Cresta é o grande campeão do Torneio Leiteiro 2025 realizado na Expass Agro 2025, a Feira de Agronegócio do Sindicato dos produtores Rurais de Passos com a vaca Bloguer Fiv Ribeirão Grande, que teve uma produção média de 64,940. No campeonato ela foi a vencedora na categoria vaca jovem e bateu o recorde mundial antes da Broinha Fiv Cabo Verde, registrado em 2018 com 57.416 kg . (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/vaca-de-passos-quebra-recorde-mundial-no-torneio-leiteiro-2025/

Grupo de idosos faz Festival de Música

Em Santana do Paraíso, um grupo de idosos que cultiva a amizade desde a infância transformou sua paixão pela música em um projeto cultural emocionante: o Festival Seresta na Praça. Composto por músicos da terceira idade, o grupo promove três apresentações gratuitas e acessíveis entre junho e agosto, levando canções nostálgicas a diferentes bairros da cidade. Voltado para todas as idades e transmitido ao vivo nas redes sociais, o festival une arte, memória e inclusão, valorizando a cultura popular brasileira e promovendo encontros afetivos entre gerações. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/4482/grupo-de-idosos-que-se-conheceram-na-infancia-promove-festival-de-musica

Risco médio de dengue em Divinópolis

Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) aponta que Divinópolis está em risco médio de epidemia de dengue, com índice de infestação de 1,6% entre os dias 26 e 30 de maio de 2025. A vistoria em 5.912 imóveis revelou que 92% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão em residências, principalmente em bebedouros de animais e vasos de plantas. A cidade já soma 3.120 notificações e 2.013 casos confirmados de dengue neste ano, mas nenhum óbito foi oficialmente confirmado. A Semusa destaca que atitudes simples da população, como eliminar água parada, são essenciais para o controle da doença. (G37.com – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/levantamento-indica-risco-medio-de-epidemia-de-dengue-no-municipio-de-divinopolis/

Em defesa da Lei do Mar de Minas

A preservação do Lago de Furnas, o “Mar de Minas”, avança com conquistas como a EC106, que o reconhece como patrimônio dos mineiros, a recuperação da cota ideal e investimentos em saneamento e meio ambiente. As ações já mostram resultados, com regeneração ambiental e retomada econômica. Porém, entidades como a Unelagos alertam para riscos de retrocessos e defendem a aprovação do “Projeto de Lei do Mar de Minas” para garantir proteção definitiva ao lago. A população é chamada a apoiar a causa e acompanhar pelo perfil @unelagos no Instagram. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/em-defesa-da-lei-do-mar-de-minas/

4ª Colheita Cultural em Guaxupé

A 4ª edição da Colheita Cultural será realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2025, na Fazenda Tulha, em Guaxupé (MG), celebrando arte, cultura popular e afeto em meio rural. Com entrada por contribuição espontânea e capacidade limitada a 250 pessoas por turno, o evento reúne música, teatro, oficinas, feira regional, colheita de café e rodas de conversa, promovendo experiências imersivas e interativas. Destaques incluem apresentações de mamulengo, espetáculo com piano ao vivo na queima de cerâmica e transporte gratuito a partir do centro da cidade. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/4a-colheita-cultural-celebra-arte-afeto-e-cultura-popular-em-cenario-rural-de-guaxupe

Hospital passa por modernização

O Centro Cirúrgico do Hospital Márcio Cunha (HMC) passa por um processo de modernização com foco na eficiência e ampliação da capacidade. Com a consultoria da I-OMT e aplicação da metodologia Lean Healthcare, a unidade implantou um novo modelo de gestão que já gerou aumento de 2,3% nas cirurgias realizadas entre fevereiro e maio de 2025. Ferramentas como Business Intelligence e um Command Center possibilitam monitoramento em tempo real e decisões mais ágeis. Além disso, o HMC II receberá um investimento de R$ 16,8 milhões para dobrar o número de salas cirúrgicas (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/saude/centro-cirurgico-do-hmc-passa-por-modernizacao-para-ampliar-capacidade-5905