15 bilhões em investimentos NA 381

A aprovação do novo contrato de concessão da Rodovia Fernão Dias (BR-381) pelo Tribunal de Contas da União, na quarta-feira, 25, marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento para o Sul de Minas. A rodovia, que liga Belo Horizonte a São Paulo e atravessa 17 municípios da região, será completamente modernizada, com investimentos da ordem de R$ 15 bilhões ao longo dos próximos anos. O plano de reestruturação inclui a construção de 108 km de faixas adicionais, 14 km de vias marginais, novos túneis e a recuperação completa do pavimento. (Pouso Alegre em Foco)

Caeté quer regular tráfego

O prefeito Alberto Pires enviou uma notificação às mineradoras que trafegam com veículos pesados na cidade de Caeté, com o objetivo de viabilizar melhorias no trânsito e no fluxo de veículos pesados. Essa demanda se tornou uma das prioridades da atual gestão. Entre as medidas propostas está a restrição de veículos com quatro ou mais eixos nas vias urbanas durante horários específicos. Além disso, as mineradoras deverão elaborar um plano de medidas mitigatórias, corretivas e/ou compensatórias para os impactos decorrentes do intenso fluxo de cargas pesadas, a ser entregue no prazo de 15 dias. (Jornal Opinião – Caeté)

Empresários do Vale no Japão

O Presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, João Batista Alves e empresários da região se uniram a delegação empresarial composta por mais de 150 industriais dos setores metalúrgico e mecânico; construção civil, moda, energia, biotecnologia pública dentre outros, além de autoridades, incluindo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema para uma missão ao Japão. O objetivo é discutir temas fundamentais para as relações comerciais e econômicas entre os dois países, visando fornecer ao público insights valiosos, oportunidades de negócios e networking. (Portal Silmara Freitas)

Sabará faz conferência das cidades

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, realizaa 1ª Conferência Municipal das Cidades. Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o evento tem como objetivo debater e construir, junto à comunidade, diretrizes para transformar Sabará em uma cidade mais justa e sustentável. (Folha de Sabará)

Justiça autoriza medicina em Varginha

A Justiça Federal autorizou, nesta quarta-feira, 25, o funcionamento do curso de Medicina do Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS), em Varginha. A decisão, tomada por unanimidade pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, mantém válida a portaria que regulamenta a criação da graduação e nega recurso apresentado pela União. A abertura do curso havia sido inicialmente autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 9 de abril deste ano. No entanto, em 22 de abril, o próprio ministério voltou atrás, suspendendo a autorização. (Gazeta de Varginha)

Secult lança Agenda Minas

Com o objetivo de valorizar a diversidade expressões culturais, como as manifestações populares, a fé, a cozinha mineira, além da natureza exuberante, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) lançou o Agenda Minas, uma nova vitrine digital para ampliar a visibilidade à pluralidade de eventos que movimentam nosso território ao longo do ano. Publicada semanalmente, a Agenda Minas reúne e destaca os principais eventos culturais, religiosos, gastronômicos e de natureza realizados nos municípios mineiros, com o objetivo de fortalecer o turismo regional por meio de uma divulgação inteligente, acessível e continuada. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Muriaé combate o assédio

O Projeto de Lei Nº 165/2025, de autoria do Vereador Cleissinho (MDB) institui em Muriaé, a Política Municipal de Combate ao Assédio Sexual nos Meio de Transporte Coletivo, com o objetivo de prevenir e combater a prática de assédio sexual nos transportes públicos municipais; acolher e dar suporte às vítimas; promover a igualdade de gênero e o respeito à dignidade da pessoa humana no transporte coletivo urbano; e conscientizar a população sobre o problema e os meios de enfrentamento. (Gazeta de Muriaé)

