Carne pesa na cesta de Uberlândia

O custo médio da Cesta Básica de Alimentos (CBA) no mês de maio foi de R$734,33, em Uberlândia. Segundo levantamento do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, a carne bovina segue representando maior peso no orçamento das famílias, sendo responsável por mais de 30% do custo total da cesta. Ainda de acordo com os dados, o custo da cesta básica viu 0,1% em relação ao mês de abril, quando o valor médio do conjunto de produtos foi de R$ 735,09. (Diário de Uberlândia)

Valadares reajusta tarifas de ônibus

A Prefeitura de Governador Valadares publicou no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira (18), o Decreto nº 12.270/2025, que estabelece um novo reajuste na tarifa do transporte coletivo urbano. A partir de 1º de julho, a passagem paga com o cartão eletrônico passará de R$ 4,25 para R$ 4,35, enquanto o valor para quem paga em dinheiro subirá de R$ 4,90 para R$ 5,00. O aumento representa um acréscimo de R$ 0,10 em ambas as modalidades. (Diário do Rio Doce)

ExpoQueijo começa em Araxá

Araxá é o palco da ExpoQueijo Brasil 2025 – Araxá International Cheese Awards, o maior concurso de queijos das Américas. De 26 a 29 de junho, o Grande Hotel e Termas de Araxá recebe cerca de 200 jurados nacionais e internacionais, de sete países, para avaliar mil inscrições de queijos provenientes de 16 países e 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O corpo de jurados é composto por pesquisadores, professores, jornalistas, chefs de cozinha e especialistas em análise sensorial da Argentina, Brasil, Chile, Itália, Peru, Portugal e Uruguai. (Clarin – Araxá)

Lítio faz mudanças no Jequitinhonha

Historicamente fora da rota dos investimentos privados – e, por vezes, dos públicos –, o Vale do Jequitinhonha começa a despontar no mapa econômico em Minas Gerais em função do protagonismo geográfico para a exploração do mineral que é peça-chave para a indústria de carros elétricos e híbridos. O local tem o maior potencial para a exploração de lítio do país, com cerca de 45 depósitos do mineral na região, concentrando aproximadamente 85% das reservas nacionais desse mineral, segundo dados recentes do Serviço Geológico do Brasil (SGB). O volume chama a atenção de empresas, que, entre 2025 e 2029, planejam investir mais de R$ 5 bilhões para exploração do mineral, classificado como estratégico no cenário de transição energética mundial. (Gazeta de Araçuaí)

Colheita de café avança para 24,3%

Boletim semanal informa o andamento da safra nas regiões produtoras de café da cooperativa mineira. O balanço da colheita da Cooxupé mostra que, até o dia 20 de junho, a cooperativa colheu 24,3% do volume esperado para 2025. A safra cafeeira dos mais de 20 mil cooperados corresponde às regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e média mogiana do estado de São Paulo. A cooperativa, com matriz em Guaxupé, está presente em mais de 360 municípios. (Portal Muzambinho)

Semáforos inteligentes em Uberaba

Uberaba poderá contar com um sistema de semáforos inteligentes, com controle centralizado, até 2029. A previsão faz parte do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), que está em fase final de elaboração. A informação foi confirmada por Ricardo Mendanha, coordenador técnico do Consórcio PlanMob. Segundo Mendanha, a proposta é modernizar toda a rede semafórica de Uberaba, substituindo os controladores atuais por equipamentos interligados a uma central de controle via internet. Esse sistema será capaz de analisar em tempo real o fluxo de veículos, ajustar automaticamente a programação dos sinais e sincronizar os semáforos entre si. (Jornal da Manhã – Uberaba)

