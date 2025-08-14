COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Vale do Aço vai ganhar usina

A cidade de Engenheiro Caldas, passa a contar, a partir de julho, com um dos maiores empreendimentos em energia solar da região. A Usina Fotovoltaica Vale do Aço I, que entra em operação no dia 5 de julho, terá uma capacidade de produção de 5 milhões de quilowatt-hora (kWh), o maior valor já registrado em uma usina solar fotovoltaica no Vale do Rio Doce. O empreendimento representa um avanço expressivo na geração de energia limpa em Minas Gerais. Sua capacidade corresponde a 40% da produção da Usina Advogado Eduardo Soares, em Montes Claros, considerada atualmente a maior usina solar do estado. O investimento total na usina foi de R$ 17 milhões. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/engenheiro-caldas-recebera-a-maior-usina-solar-do-vale-do-rio-doce/

Gerentes Municipais têm capacitação

A Caixa Econômica Federal realizou uma capacitação para Gerentes Municipais de Convênios e Contratos, em parceria com a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri, na semana passada, visando qualificar os profissionais responsáveis pela gestão de convênios e contratos nos municípios, para aprimorar a execução de projetos e a gestão dos recursos públicos. A capacitação é para que os Gerentes se tornem referência na gestão de convênios e contratos, promovendo mais eficiência, segurança e alinhamento estratégico. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni0

https://diariotribuna.com.br/?p=30280

JF tem projeto de tarifa zero

A Prefeitura de Juiz de Fora protocolou, na segunda-feira, 23, na Câmara Municipal, um Projeto de Lei que propõe a implementação da Tarifa Zero no transporte coletivo urbano. A medida, caso aprovada, tornará o município o primeiro do país com mais de 500 mil habitantes a oferecer gratuidade total a todos os usuários do sistema. O financiamento do novo modelo será viabilizado por meio de um fundo municipal de transporte, sustentado em parte por uma contribuição de empresas com mais de dez empregados. Pequenos negócios estarão isentos da cobrança. (Portal RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/prefeitura-de-juiz-de-fora-propoe-gratuidade-total-no-transporte-coletivo-urbano

MG aumenta produção de aço

Em maio deste ano, a produção de aço bruto em Minas Gerais totalizou 809 mil toneladas, o que representa um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo intervalo de 2024. Esse foi o primeiro avanço anual desde fevereiro, quando o volume subiu 1,8%. Em abril, houve queda de 6,6% e, em março, de 2,4%, de acordo com os dados do Instituto Aço Brasil. Com esse volume, o Estado seguiu na liderança nacional, respondendo por 29,9% das 2,71 milhões de toneladas produzidas no País. Na segunda posição ficou o Rio de Janeiro, com 23,7%, e na terceira, São Paulo, com um percentual bem inferior, de 6,8%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/producao-aco-bruto-sobe-minas-gerais/

IPC de Viçosa tem queda

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Viçosa apresentou, no mês de maio, uma inflação de 0,63%, seu menor número em 2025. Ainda assim, os preços continuam subindo de forma significativa no município, sempre bem vinculado ao âmbito nacional, calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em maio, dos sete grupos que compõem o IPC-Viçosa, cinco tiveram variações positivas. As variações negativas ficaram por conta dos grupos Transporte e Comunicação (-0,37%) e Vestuário (-3,31%). O valor da cesta básica registrou sua primeira queda em 2025, assim como nos últimos 12 meses, com uma redução de 3,75% no custo. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/ipc-vicosa-registra-menor-inflacao-de-2025-e-queda-no-preco-da-cesta-basica

Pedágios sobem na BR-050

Pedágios na BR-050 entre Delta e Cristalina sobem 5,66% a partir do dia 8 de julho, quando entram em vigor os novos valores de pedágio na BR-050, trecho que liga Cristalina (GO) à divisa de Minas Gerais com São Paulo, administrado pela concessionária Ecovias Minas Goiás (Eco050). Com isso, a viagem de carro no trecho, que hoje custa R$42,40, sobe para R$44,80. O aumento será aplicado nas seis praças de pedágio ao longo do trajeto: Ipameri (P1), Campo Alegre de Goiás (P2), Araguari (P3 e P4), Uberaba (P5) e Delta (P6). (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/pedagios-da-br-050-ficam-5-66-mais-caros-a-partir-de-8-de-julho-1.516391

Poços debate terras raras

A Comissão de Direito Ambiental e Minerário da OAB Poços de Caldas vai realizar o evento “Mineração Terras Raras: Impactos no Planalto de Poços de Caldas”, que ocorrerá nesta quarta, 25.O encontro visa debater as questões ambientais e os desafios da mineração, com foco nas terras raras e seu impacto no desenvolvimento da região.

Além das palestras, o evento terá uma entrada solidária, em parceria com a Comissão OAB Social. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/06/24/oab-pocos-realiza-evento-sobre-impactos-da-mineracao-no-planalto/