Empresa investe R$ 140 milhões em Patos

A empresa japonesa Sumitomo Corporation confirmou um investimento de R$ 140 milhões, inteiramente privados, para construir uma unidade de armazenamento e beneficiamento de sementes de soja em Patos de Minas. Os investimentos foram confirmados durante a passagem da comitiva do Governo de Minas pela Ásia. A iniciativa vai gerar 40 empregos diretos. A finalização das obras está prevista para o final deste ano e a expectativa é de operação integral até o fim de 2026. (Folha Patense)

Patrocinense faz fila para casas

Patrocinenses com renda de até R$ 2.800 fazem fila kilométrica para Cadastro de 294 Moradias. Na manhã desta segunda-feira, 23, iniciou-se o cadastro para o Programa Habitacional Viver Bem, destinado a famílias com renda de até R$ 2.800,00, que disponibiliza 294 moradias. A rua central entre à Prefeitura Municipal e Câmara Municipal foi interditada para veículos devido à enorme fila de patrocinenses que buscam conquistar o sonho da casa própria. a demanda reprimida ao longo dos anos, mostra a necessidade de familias em busca do sonho da casa própria. (Jornal de Patrocínio)

Festival Sabor de Bar começa em SL

Desde o dia 20 de junho, Sete Lagoas volta a ser palco de um dos eventos gastronômicos mais aguardados do ano: o Festival Sabor de Bar 2025. Após quase uma década sem edições, o festival retorna em um novo formato, mais moderno, dinâmico e conectado ao público. Este ano, 11 bares participam da competição, cada um apresentando um prato exclusivo criado especialmente para o evento. As tradicionais caravanas do Sabor de Bar começam a circular pela cidade no dia 26 de junho, levando o público para experimentar os pratos nos estabelecimentos participantes. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Norte recebe R$ 1,5 bi em obras

O Governo de Minas está investindo quase R$ 1,5 bilhão em obras rodoviárias do Norte do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), dentro do programa Caminhos pra Avançar, que tem direcionado recursos para melhorar a qualidade e a extensão da malha viária na região, acabando com gargalos históricos. São 20 obras de recuperação e implantação de mais de 860 quilômetros de vias, construção de pontes e travessias aguardadas há décadas, e na manutenção e conservação de mais de 5 mil quilômetros de rodovias. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Timóteo se mobiliza por contorno

Na semana passada, o Movimento Pró Contorno Viário de Timóteo participou de uma reunião com a direção e equipe técnica do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O objetivo do encontro foi discutir o futuro da obra do Contorno Viário da LMG-760, considerada estratégica para a mobilidade na região. A reunião contou com a presença dos prefeitos Vitor Prado (Timóteo), Hamilton Lima (Marliéria), Márcio Lima (Jaguaraçu), Ailton da Caixa (Goiabal) e Marciny Oliveira (Dionísio), além de vereadores de diversas cidades, entre eles Hermínio Bernardo (Ipatinga) e Lalado, presidente da Câmara de Jaguaraçu. (Jornal Classivale)

Café estimula balança de Caratinga

O mercado cafeeiro atravessa um momento considerado histórico por produtores e exportadores da região de Caratinga. Entre janeiro e maio de 2025, o município registrou aumento significativo no faturamento com exportações de café, impulsionado por um cenário internacional de alta demanda e preços recordes da commodity. Caratinga encerrou os cinco primeiros meses de 2025 com uma balança comercial extremamente favorável para o café. O município exportou US$ 100,1 milhões. As importações somaram US$ 542 mil, resultando em um superávit comercial de US$ 99,56 milhões. (Diário de Caratinga)

