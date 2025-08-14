Foto: Divulgação

Festmalhas movimenta R$ 50 milhões

A capital nacional das malhas, Jacutinga, no Sul de Minas, encerra neste domingo, 22, a 47ª edição da FestMalhas, considerada a maior feira do segmento no Brasil. O evento, que já se tornou uma tradição no calendário do município, deve atrair mais de 200 mil visitantes, segundo estimativas dos organizadores. A expectativa é de que a feira movimente cerca de R$ 50 milhões durante todo o período, impulsionando a economia local e o comércio da região. (O Debate – Varginha)

Caeté recebe novos ônibus

Caeté recebeu na terça-feira, 17, quatro ônibus novos, em uma iniciativa do Governo de Minas, que visa renovar a frota que atende a cidade e também de outros municípios da Região Metropolitana. Com a entrada dos novos veículos, a idade média da frota da RMBH, composta por 2,4 mil ônibus, será reduzida de 11 anos para seis anos até o final de 2025. (Jornal Opinião – Caeté)

Nova Lima é ouro em premiação

A Prefeitura de Nova Lima conquistou o prêmio Ouro no Polaris Awards, em Londres, com a campanha de IPTU 2024 “Time que joga junto, avança junto”, que destacou a importância da união entre governo e população para o desenvolvimento da cidade. Além desse reconhecimento internacional, Nova Lima também foi apontada como a cidade com a melhor qualidade de vida de Minas Gerais e a 9ª do Brasil, segundo o Índice de Progresso Social, que avaliou 5.570 municípios. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Novos Doutores Palhaços em Itaúna

Itaúna formou 48 novos Doutores Palhaços, vindos de diversas cidades mineiras, que agora estão aptos a levar alegria e aliviar dores em hospitais, asilos, escolas e outras instituições. A formatura aconteceu no dia 15 de junho no Automóvel Clube de Itaúna, com o apoio do vereador Rosse Andrade. O projeto, guiado pelo lema “aliviar a dor das pessoas, sem interesse próprio”, realiza três edições anuais de formação, com informações disponíveis no Instagram oficial @doutorespalhacosmg. (Folha Povo Itaúna)

Projeto “Higiene Bucal” em Indianópolis

O Projeto “Higiene Bucal”, promovido pela Prefeitura de Indianópolis em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, vem se destacando por levar orientações práticas e educativas sobre cuidados com a saúde bucal à população, com foco especial em usuários de serviços especializados. A iniciativa aborda desde a escovação correta e uso do fio dental até a importância de visitas regulares ao dentista, reforçando o compromisso do município com a prevenção e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Bombeiros formam brigatistas em Lafaiete

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da 2ª Companhia de Conselheiro Lafaiete, realizou entre os dias 16 e 18 de junho o Curso de Formação de Brigadistas Florestais com 34 atiradores do Tiro de Guerra 04-032. A capacitação incluiu instruções teóricas e práticas sobre aspectos legais e organizacionais, uso de equipamentos e técnicas de combate direto e indireto ao fogo. (RCWTV – Juiz de Fora)

Araxá terá evento de doces artesanais

A cidade de Araxá se prepara para a 5ª edição da Fenadoces, que acontecerá de 16 a 20 de julho de 2025 no Grande Hotel Termas de Araxá, reunindo produtores de doces artesanais de diversas regiões do Brasil. O evento, que já tem mais de 60% dos estandes reservados, oferecerá ao público uma programação cultural, palestras de capacitação e o show gratuito da banda Os Paralamas do Sucesso, cuja entrada será solidária mediante a doação de óleo de cozinha até 30 de junho. (Clarim.Net – Araxá)

