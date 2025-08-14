Foto: Divulgação

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Multinacional anuncia expansão no Sul

O município de Pouso Alegre volta a ganhar projeção internacional com o anúncio, nesta segunda-feira, 16, de novos investimentos milionários da multinacional chinesa Midea Group em Minas Gerais. A notícia foi recebida com grande alegria pelo prefeito Coronel Dimas, que já vinha acompanhando de perto as tratativas sobre a ampliação das operações da empresa na cidade. Os investimentos somam R$ 198 milhões e vão gerar 830 empregos diretos em todo o estado. Com o investimento anunciado, a MIDEA investiu próximo de R$ 1 bilhão e ultrapassou mais de 1.000 empregos diretos, só em Pouso Alegre. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/2132/midea-anuncia-expansao-pouso-alegre-investimentos-regiao

900 casos de violência contra idosos

Divinópolis já registrou 818 casos de violência contra idosos em 2025, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em todo o ano passado, foram 2.858 casos no município. As ocorrências incluem maus-tratos, exploração financeira, agressões físicas e abuso sexual. Especialistas destacam que muitas vítimas não denunciam por medo, principalmente quando os agressores são familiares. (G37.com – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/junho-violeta-divinopolis-ja-registrou-quase-900-casos-de-violencia-contra-a-pessoa-idosa-em-2025-ano-passado-foram-2-858-casos/

Vale do Aço terá usina

A implantação da Usina Fotovoltaica Vale do Aço I em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, marcará um aumento significativo na produção de energia, uma vez que terá o maior valor em uma usina solar fotovoltaica registrado na região. Com 5 milhões de Quilowatt-hora (kWh), a capacidade produzida no empreendimento representará 40% da usina Advogado Eduardo Soares (antiga Boa Esperança), a maior de Minas Gerais e localizada em Montes Claros, no Norte do estado. O investimento total foi de R$ 17 milhões, sendo R$ 12 milhões financiados pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Os outros R$ 5 milhões advém de empresas sócias da operação: Multiluz Solar, Quare Organizações e Solar Vale. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/regional/com-financiamento-do-bdmg-vale-do-rio-doce-recebera-a-maior-usina-solar-da-regiao/

MoC investe em educação ambiental

A Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria de Ambiente, Bem-Estar Animal e Sustentabilidade, realizou palestras educativas em escolas da cidade, abordando a poluição plástica, tema central da ONU em 2025. As ações, realizadas na Escola Estadual Beato José de Anchieta e no Cemei Valdeir Corrêa, buscaram conscientizar crianças e jovens sobre os impactos do plástico no meio ambiente e a importância do consumo consciente. Com linguagem acessível e atividades lúdicas, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a formação de uma geração mais responsável e sustentável. (Rede Gazeta – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-de-montes-claros-investe-em-educacao-ambiental-como-base-para-um-futuro-sustentavel/

Festival do Peixe 2025 em Pontevila

A comunidade de Pontevila, em Formiga, receberá nos dias 5 e 6 de julho de 2025 a 7ª edição do Festival do Peixe. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento faz parte do calendário cultural da cidade e contará com atrações musicais, como a dupla João Marcos & Nando e o cantor Akiles Ramos. Além dos shows, os visitantes poderão saborear diversos pratos típicos à base de peixe, valorizando a culinária local. A iniciativa, que conta com apoio do Projeto Grutas e Mar de Minas, Comtur e Sebrae, busca fortalecer o turismo e a economia regional. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/ofestival-do-peixe-2025-sera-realizado-nos-dias-5-e-6-de-julho-em-pontevila/

Prefeitura inicia "Limpa Teó"

A Prefeitura de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Saúde, está instalando novos containers em pontos estratégicos da cidade, para o descarte correto de resíduos orgânicos. E o município tem também a coleta de lixo inorgânico. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30268