Samu de Minas com déficit de 56,8 mi

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de Minas Gerais enfrenta risco de colapso devido a um déficit previsto de R$ 56,8 milhões em 2025, causado por repasses federais insuficientes. Os dez consórcios intermunicipais responsáveis pelo serviço denunciam que a União não tem cumprido a obrigação de arcar com 50% do custeio, gerando atrasos, salários defasados e ameaça de paralisação. As regiões mais afetadas incluem o Sul de Minas, a Região Metropolitana e o Norte do estado. Os consórcios já apelaram à bancada mineira. (Folha Povo Itaúna)

Mineiros têm imagem positiva do agro

Uma pesquisa da Quaest em parceria com a Faemg revelou que 80% dos mineiros têm uma imagem positiva da agropecuária, considerada a principal atividade econômica do estado (43%), à frente da mineração (24%). Os principais motivos apontados são geração de empregos e produção de qualidade (24% cada), além da contribuição para o desenvolvimento (16%). A imagem do produtor rural também é bem avaliada, sendo visto como trabalhador (91%) e honesto (75%). Houve ainda aumento na participação dos produtores em cursos de formação técnica. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Campanha odontológica em Araguari

A Prefeitura de Araguari lançou a campanha “Sorrisos de Estrela” para oferecer atendimento odontológico gratuito à população, com foco em prevenção, clínica geral e urgências. A iniciativa visa reduzir a demanda reprimida, melhorar a saúde bucal e ampliar os tratamentos concluídos nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), incluindo atendimentos específicos para crianças do CAPS Infantil e portadores de necessidades especiais. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá vai construir Caps AD

A Prefeitura de Araxá assinou a ordem de serviço para a construção do novo CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) no bairro Alvorada, em uma área de 559,97 m² próxima ao Centro Administrativo e à UPA, o que facilitará a integração entre os serviços de saúde. Com investimento de R$ 2,08 milhões do Governo Federal, o projeto contará com estrutura acessível e humanizada, incluindo consultórios, salas de grupo, posto de enfermagem, refeitório e espaços de convivência. (Clarim.Net – Araxá)

Poços promove corte de gastos

Por determinação do prefeito Paulo Ney, a Prefeitura de Poços de Caldas publicou nesta segunda-feira, 16, um decreto que institui um amplo conjunto de medidas com o objetivo de reduzir despesas no âmbito da administração pública direta. A iniciativa tem como principal finalidade garantir a estabilidade financeira do município e o cumprimento de suas obrigações com base nos princípios da economicidade e do equilíbrio orçamentário, em conformidade com o artigo 167-A da Constituição Federal. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

BR-381 deve receber 260 mil veículos

O feriado prolongado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (19), promete movimentar bastante a BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A previsão é de que cerca de 260 mil veículos trafeguem pela rodovia entre os dias 18 e 22 de junho, um aumento de 31% em relação a períodos normais. Para facilitar o trânsito, as obras que exigem interferência na pista serão suspensas a partir das 12h do dia 18, retornando somente no dia 20. Já no dia 22, os trabalhos serão novamente interrompidos para favorecer o fluxo dos veículos no retorno dos usuários. (Por Dentro de Minas)

Usiminas usa IA contra poluição

A Usiminas desenvolveu internamente um sistema inteligente capaz de prever, com até 30 minutos de antecedência, os níveis de emissão de partículas nas chamadas das Sinterizações 1, 2 e 3, unidades que concentram parte significativa do volume de partículas emitidas na operação do Centro Industrial de Ipatinga. O sistema utiliza inteligência artificial para realizar cálculos com base nos parâmetros do processo industrial, apontando qual será a média horária de emissões. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

