Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Ipatinga investe 68 milhões no transporte

O prefeito Gustavo Nunes, de Ipatinga, assinou com a Caixa Econômica Federal a contratação de crédito para aquisição de 80 novos ônibus para o transporte público municipal. No dia 13/05, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei que permite a operação de crédito para a compra dos novos ônibus. Todos os veículos novos serão comprados com sistema de ar condicionado e wi fi. Serão mais de 68 milhões investidos na compra desses veículos, sendo que 65 milhões são provenientes de recursos do Novo PAC do governo federal. (Jornal dos Vales)

Rede Ibis chega a Varginha

A cidade de Varginha acaba de receber uma importante novidade no setor de turismo e hospedagem. Trata-se da chegada da bandeira Ibis, da rede internacional Accor, em um movimento estratégico voltado para o fortalecimento do polo hoteleiro local. O novo empreendimento promete oferecer estrutura moderna e completa, contando com bar, restaurante, sala de convenções, academia e um deck externo, ideal para momentos de lazer e eventos sociais. (O Debate – Varginha)

Sul de Minas produzirá maçãs

Produzir maçãs no Sul de Minas é uma atividade recente, mas que está chamando cada vez mais a atenção dos produtores. A área plantada, que atualmente é de 7,2 hectares, deve passar para 10,2 hectares no segundo semestre. Um crescimento de quase 42%. O aumento é explicado pela recente aquisição de 2 mil mudas de maçãs, feita em conjunto por um grupo de 20 produtores dos municípios de Arceburgo, Areado, Alfenas, Botelhos, Bom Jesus da Penha, Carvalhópolis, Cássia, Guaranésia, Guaxupé, Itamogi, Machado, Monte Santo de Minas, Paraguaçu, Poço Fundo e São Pedro da União. As mudas, provenientes de viveiros do sul do país, chegam em julho. (Estrada Nacional)

35 milhões em negócios na Expass Agro

A Expass Agro, uma das mais relevantes feiras do agronegócio no Sul de Minas, chega à sua edição 2025 com expectativa de bater recordes de público, no Torneio Leiteiro e no volume de negócios. Promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Passos (SinRural), a feira será realizada de 25 a 28 de junho, no Parque de Exposições Adolpho Coelho Lemos. Com uma programação diversificada e voltada ao produtor rural, técnicos, empreendedores e estudantes, a Expass Agro reunirá mais de 50 empresas expositoras, que apresentarão as últimas inovações em produtos, serviços e tecnologias para o setor. A expectativa é receber cerca de 70 mil visitantes durante os oito dias do evento (contando com os torneios leiteiros que começam dia 23 de junho) e movimentar mais de R$ 35 milhões em negócios, superando os números de 2024. (Folha da Manhã – Passos)

Medina tem agendamento de identidade

A Polícia Civil de Minas Gerais implantou, em Medina, no o agendamento online para emissão da carteira de identidade. A emissão do documento, oferecida por meio do Instituto de Identificação, está disponível à população de Medina na sede da delegacia de Polícia Civil. “O agendamento online permite a otimização do serviço prestado. Com o novo sistema, agendar a emissão da carteira de identidade ficou mais fácil, rápido e seguro”, destaca o delegado Danilo Fernandes Souza. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Comércio no feriado apenas no shopping

O comércio lojista em Divinópolis durante o feriado de Corpus Christi na próxima quinta (19) está autorizado a funcionar apenas no Shopping Pátio. Essa é a definição do Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis (SinComércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Divinópolis e Região Centro-Oeste durante convenção coletiva. A convocação do trabalho para o comércio em geral nesta data está proibida. (Portal MPA – Divinópolis)

Araguari faz campanha de inverno

Com a queda das temperaturas, milhares de pessoas enfrentam o frio sem a proteção adequada. Para amenizar essa realidade, a Prefeitura de Araguari, em parceria com diversas entidades, realiza a campanha “Abrace com Agasalho”, mobilizando a população para a doação de roupas de inverno e itens essenciais. A campanha tem como foco atender crianças, idosos, pessoas em situação de rua e famílias em condição de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas até o dia 30 de junho, em pontos estratégicos distribuídos pela cidade. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

