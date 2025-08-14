Foto: Reprodução

Projeto Araxá projeta 200 empregos

A Prefeitura de Araxá recebeu representantes da mineradora australiana St George Mining para tratar do avanço do Projeto Araxá, que prevê a produção de nióbio e elementos de terras-raras (REE) no município. Com sede em Perth, na Austrália, a St George concluiu recentemente a aquisição do Projeto Araxá, de alto teor de nióbio e terras-raras. A empresa já iniciou os processos para começar as obras de instalação previstas para 2026. A projeção é de geração de 200 empregos diretos, com 90% dos serviços prestados por empresas locais. ((Jornal Interação – Araxá)

Uberaba faz boletim sobre violência no trânsito

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba publicou o primeiro boletim epidemiológico sobre os casos de violência no trânsito no município. A publicação, que marca a inclusão oficial do tema como agravo de notificação municipal, traz uma análise detalhada das notificações registradas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024. Segundo o levantamento, foram registradas 3.059 notificações de vítimas de sinistros de trânsito atendidas nos hospitais e unidades de pronto atendimento de Uberaba durante os 24 meses analisados. (Jornal de Uberaba)

Pirapora apoia empreendedores

O município de Pirapora abriga cerca de cinco mil empresas, entre Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Pensando em fomentar o desenvolvimento desses negócios e incentivar novos empreendedores, o Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Sala Mineira do Empreendedor, lança no próximo dia 17 de junho o programa Impulsiona Negócios. O programa traz um conjunto de ações externas ao fortalecimento empresarial, incluindo cursos, capacitações, rodadas de negócios e consultorias especializadas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Parque recebe o Arraiá de Poços

O Parque Municipal Antônio Molinari, em Poços de Caldas, sedia até este domingo, 15, o Arraiá de Poços 2025, que começou dia 13. A festa reúne gastronomia típica, música ao vivo e o tradicional Concurso de Quadrilhas, com participação de escolas, CEIs e o Projeto Municipal da Juventude, que também atuam nas barracas de alimentação, cuja renda será destinada a melhorias nas instituições. Há ainda estandes de cervejarias artesanais locais, área kids e espaço acessível para pessoas com deficiência. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Andradas zera filas de exames

A Prefeitura de Andradas anunciou que conseguiu zerar as filas para exames laboratoriais na rede pública, proporcionando mais agilidade e organização no atendimento. A iniciativa, resultado de ações da Secretaria Municipal de Saúde, tem garantido que os pacientes já saiam das consultas com os pedidos autorizados, acelerando diagnósticos e tratamentos. Além disso, o município já realizou mais de 2.500 exames de imagem em 2025. (Jornal Andradas Hoje)

Ipatinga promove Escutas Públicas

A Prefeitura de Ipatinga iniciou, neste sábado (14), uma série de Escutas Públicas para definir, junto à comunidade cultural, como serão utilizados mais de R$ 1,5 milhão oriundos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB – Ciclo 2). Até 18 de junho, artistas, coletivos e instituições participarão de fóruns setoriais — presenciais e virtuais — para elaborar o Plano de Aplicação dos Recursos, que será submetido à plataforma federal Transferegov.br. As propostas serão consolidadas em um encontro na Estação Memória Zeza Souto, no dia 25, e debatidas na 9ª Conferência Municipal de Cultura, de 27 a 29 de junho. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Secretários defendem Propag na Assembleia

Os titulares das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag), Silvia Listgarten, e da Fazenda, Luiz Claudio Gomes, compareceram à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para apresentar aos deputados as ações realizadas pelas duas pastas ao longo dos quatro primeiros meses de 2025. A audiência pública integrou o 1º ciclo de prestação de contas no âmbito do Assembleia Fiscaliza neste ano. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

