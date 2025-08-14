Foto: Divulgação

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

"Compete Minas" chega ao Sul de Minas

A Acipa (Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre) recebeu o Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo, para o lançamento do projeto “Compete Minas”, uma iniciativa do Governo do Estado que vai destinar R$ 50 milhões para o financiamento de projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação em Minas Gerais. O evento contou com a presença de empresários, representantes do setor produtivo, startups e instituições acadêmicas da região, reforçando o interesse crescente da comunidade local nas oportunidades de inovação e desenvolvimento sustentável. (Pouso Alegre em Foco)

Hospital realiza procedimento inédito

Neste mês de junho, a Rede Mater Dei de Saúde celebra 45 anos de história, consolidando-se como referência nacional em inovação e excelência no cuidado ao paciente. As unidades do hospital Contorno e Betim-Contagem realizaram dois procedimentos hemodinâmicos utilizando em primeira mão o avançado sistema CoroFlow. Essa tecnologia, inédita em Minas Gerais, detecta alterações não perceptíveis em um cateterismo cardíaco padrão. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Vacimóvel atua em Patrocínio

A Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio lançou o Vacimóvel, um veículo itinerante adaptado para oferecer vacinação em diferentes regiões da cidade, incluindo bairros afastados e distritos. A iniciativa, que conta com o apoio do Governo de Minas Gerais, visa aumentar a cobertura vacinal, especialmente para pessoas com dificuldades de acesso às unidades de saúde. O Vacimóvel está equipado para aplicar todas as vacinas do calendário nacional e atenderá todas as idades. (Jornal de Patrocínio)

UPA Araxá será reformada

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá será reformada com um investimento de R$ 1 milhão, proveniente de uma emenda parlamentar. O recurso foi incluído no Orçamento Geral da União de 2025. A iniciativa visa aprimorar as condições estruturais para o atendimento de urgência e emergência, qualificando a assistência à população. O prefeito Robson Magela ressaltou a importância do investimento, afirmando que a reforma garantirá “mais conforto, eficiência e dignidade para os usuários e aos nossos profissionais de saúde” (Clarim.Net – Araxá)

Copasa e Prefeitura alinham ações

O vice-prefeito Marcelo Martins esteve reunido com a gerência regional Vale do Aço e equipe técnica da concessionária prestadora dos serviços de distribuição de água potável e tratamento de esgoto de Timóteo, a Copasa, para alinhar algumas ações que precisam de uma atenção redobrada por parte da empresa no município. Na pauta, os buracos deixados em vias, após as intervenções da empresa, e a fase de conclusão da obra que envolveu a troca de 96 metros de rede de esgoto na Praça 29 de Abril. (Jornal da Cidade)

Tarifas de pedágio na MG-050 sobem

Desde a meia-noite desta sexta-feira, 13 de junho, as tarifas de pedágio nas rodovias MG-050, BR-265 e BR-491, administradas pela concessionária Via Nascentes, sofreram um reajuste médio de 7%. Com a mudança, os valores para automóveis sobem de R$ 8,20 para R$ 8,80, enquanto motocicletas passam de R$ 4,10 para R$ 4,40, e veículos de grande porte poderão pagar até R$ 52,80. O aumento anual, previsto no contrato de Parceria Público-Privada em vigor desde 2008, considera a inflação pelo IPCA e visa garantir a continuidade dos investimentos em infraestrutura já realizados (Correio Centro Oeste – Arcos)

Mudanças no licenciamento ambiental

O governo de Minas Gerais anunciou a dispensa do licenciamento ambiental para propriedades rurais de até 1 mil hectares voltadas à pecuária extensiva e culturas anuais, medida que agradou o setor produtivo por reduzir burocracias e facilitar o acesso ao crédito e à regularização, especialmente para pequenos e médios produtores. Segundo o governo, a mudança visa aliar desenvolvimento à sustentabilidade e será ainda submetida ao Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

