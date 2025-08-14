Foto: Reprodução/NewTrade

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Investimentos em granjas na Zona da Mata

A Pif Paf Alimentos anunciou um novo pacote de investimentos voltado à modernização das granjas integradas da unidade de Visconde do Rio Branco, com o objetivo de ampliar em cerca de 10% sua capacidade de abates já em 2025. O anúncio foi feito durante encontros realizados nas cidades de Ervália, São Miguel do Anta e Teixeiras, com a presença de produtores integrados e executivos da companhia. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/11-06-2025/pif-paf-projeta-visconde-do-rio-branco.html

Montes Claros no sistema digital

A Prefeitura de Montes Claros deu um grande passo para a modernização de sua gestão ao lançar a plataforma digital “ConectaMoc”, que visa otimizar processos e documentos de forma totalmente digital, garantindo mais eficiência, segurança e transparência. A ferramenta, que inclui o uso do sistema 1Doc para processos como alvarás, protocolos e memorandos, elimina o uso de papel e promete economia de tempo e recursos. Além disso, a prefeitura lançou um aplicativo para facilitar a solicitação de serviços municipais diretamente pelo celular, evitando filas. (Rede Gazeta – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-de-montes-claros-sai-da-era-analogica-e-entra-para-o-sistema-digital-atraves-do-conectamoc/

500 bailarinos na Mostra de Viçosa

Nos dias 20, 21 e 22 de junho, Viçosa será o grande palco da 31ª edição da Mostra Diversidade em Dança. Serão mais de 500 bailarinos em cena, entre estudantes, amadores e profissionais, em um evento gratuito realizado pelo Núcleo de Arte e Dança. Estarão presentes representantes da pujante dança viçosense, como o Grupo Impacto de Dança, que prepara a sua quarta turnê internacional, o Neparc que estará presente com trabalhos de videodança e o Grupo Sinergia, ambos ligados ao curso de Dança - UFV. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/mais-de-500-bailarinos-estarao-na-31a-mostra-diversidade-em-danca-na-ufv

PBH assume gestão do Novo Anel

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) assumiu a gestão de 22,4 km do Novo Anel Rodoviário, com foco em aumentar a segurança, reduzir acidentes e melhorar a mobilidade. A área, que registrou 1.474 acidentes entre janeiro e abril de 2025, passará por obras de modernização, com investimentos federais, incluindo a construção de viadutos e novos acessos. A PBH também implementará videomonitoramento, sinalização, fiscalização e manutenção contínua, além de reforçar o atendimento emergencial e a operação viária. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://www.jornalesplanada.com.br/pbh-assume-gestao-do-novo-anel-e-promete-mais-seguranca-e-reducao-de-acidentes

Sala do Empreendedor em Itapecerica

Itapecerica inaugurou a Sala Mineira do Empreendedor (SME), um espaço dedicado a apoiar os pequenos negócios locais. A iniciativa, fruto de uma parceria entre o Sebrae Minas, a Prefeitura e a CDL, oferece serviços essenciais como orientação para abertura e regularização de empresas, consulta de viabilidade, emissão de alvarás e apoio a Microempreendedores Individuais (MEIs) e Microempresas. A SME visa fortalecer o ambiente de negócios da cidade, oferecendo suporte direto aos empreendedores e ajudando no crescimento e desenvolvimento da economia local. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/itapecerica-inaugura-sala-do-empreendedor-e-amplia-suporte-aos-pequenos-negocios/

Associação do Vale do Aço protege idosos

A Associação Cuidado Humano, com unidades em Ipatinga e Santana do Paraíso, desenvolve um trabalho preventivo de combate à violência contra a pessoa idosa, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários. A instituição oferece atividades como artesanato, rodas de conversa e atividades cognitivas, enquanto promove a prevenção e conscientização sobre a violência, identificando casos por meio de escuta qualificada. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0125203-associacao-do-vale-do-aco-promove-trabalho-preventivo-de-violencia-contra-pessoa-idosa

Registros de Ovni’s em Uberaba

Poucos assuntos despertam tanto fascínio, especulação e curiosidade quanto os relatos de Objetos Voadores Não Identificados, o OVNI's. Sempre que um novo documento é revelado, reacende-se o mistério: o que, afinal, foi visto nos céus? E claro, como não poderia deixar de ser, Uberaba também tem sua parcela nessa história enigmática. Dois registros envolvendo a cidade foram recentemente divulgados pelo Arquivo Nacional. Os episódios aconteceram em 1986 e em 2023, ambos protagonizados por pilotos de voos comerciais em pleno espaço aéreo mineiro. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/documentos-militares-trazem-a-tona-relatos-misteriosos-de-ovnis-em-uberaba-1.511965