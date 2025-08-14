COLUNA MG

Crédito rural cai 5% em MG

A demanda pelo crédito rural segue menor na safra 2024/25 em Minas Gerais. O montante desembolsado nos 10 primeiros meses do Plano Safra 2024/25 chegou a R$ 44,35 bilhões, representando, assim, uma queda de 5% em relação a igual período da safra passada. O valor desembolsado para o Estado representou 15% do volume total do crédito rural liberado para o Brasil, que somou R$ 301,64 bilhões. Em âmbito nacional, os desembolsos retraíram 31%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sada vai se expandir em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas segue fortalecendo parcerias para impulsionar o desenvolvimento econômico do município. Nesta semana, o prefeito Douglas Melo se reuniu com o diretor-geral do Grupo Sada e da OMR Componentes Automotivos, o empresário Alberto Mediolli, para oficializar a expansão das atividades do grupo na cidade. A expectativa é que o novo investimento resulte na geração de mais de 500 novos empregos para os sete-lagoanos. (Diário de Sete Lagoas)

Poços investe na proteção às mulheres

O município de Poços de Caldas investiu, no ano de 2024, cerca de R$ 500 mil em ações e políticas públicas para a garantia de direitos das mulheres, entre iniciativas de atendimento, orientação e campanhas que englobam temas como o combate à violência. Poços conta com o Núcleo da Mulher do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi Mulher) do Creas atua na prevenção, promoção e garantia de direitos das mulheres e oferta apoio, orientação e acompanhamento especializado. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Passos faz feira de móveis rústicos

Entre os dias 12 e 15 de junho de 2025, o Parque de Exposições de Passos se transforma no grande palco da 7ª ExpoMóveis Rústicos, um dos maiores eventos do setor moveleiro rústico do Brasil. Com entrada gratuita e uma estrutura ainda mais completa, a feira deve receber milhares de visitantes e compradores de todo o país, consolidando a cidade de Passos como a verdadeira Capital Nacional dos Móveis Rústicos. O evento é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Móveis de Passos (Acimov). Nesta edição, estão confirmados cerca de 60 expositores. (Folha da Manhã – Passos)

Mariana investe no Distrito

O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, assinou a ordem de serviço para a criação de um Distrito Empresarial no município, o objetivo é impulsionar o crescimento econômico da cidade, atraindo empresas de diversos setores e gerando empregos. O novo espaço, localizado na MG-129 sentido Mariana/Samarco, terá 14 lotes distribuídos em 54 mil metros quadrados e contará com um investimento de R$ 7 milhões. Além disso, o local terá infraestrutura completa, incluindo terraplanagem, drenagem, acessibilidade, energia elétrica e sinalização. (O Liberal – Ouro Preto)

Recuperando de Caratinga faz curso

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga realizou na manhã de terça-feira, 10, a cerimônia de certificação do curso de macramê, técnica artesanal que une fios por meio de nós. O curso foi oferecido pelo projeto Norteja, uma iniciativa do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Almenara, em parceria com a Apac. Ao todo, 28 recuperandos do Regime Fechado 1 concluíram a capacitação, que teve cerca de 150 horas de duração e foi marcada não apenas pelo aprendizado técnico, mas também por um processo terapêutico e de valorização pessoal. (Diário de Caratinga)

