Foto: Reprodução JV





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Justiça suspende greve em Ipatinga

A Justiça acatou pedido do Município de Ipatinga e determinou, em decisão liminar, a suspensão da greve anunciada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Subsede de Ipatinga (Sind-UTE). A decisão foi proferida na segunda, 9, e considerou que o movimento grevista não cumpriu requisitos legais indispensáveis para sua deflagração. Entre as falhas apontadas estão a falta de apresentação de ata de assembleia que comprove a deliberação da greve pela maioria da categoria e a não apresentação de plano de manutenção dos serviços educacionais durante a paralisação. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/55316/aulas-mantidas-justica-determina-suspensao-da-greve-dos-professores-em-ipatinga





Uberaba será tema da Tom Maior

A prefeita Elisa Araújo anunciou que Uberaba será tema de escola de samba paulista no carnaval 2026. Quem homenageará a cidade será a Tom Maior. O presidente da escola, Carlos Alves, também confirmou a novidade em evento na capital paulista, transmitido pelo canal oficial no YouTube. Este ano, a Tom Maior conquistou a primeira colocação no Grupo de Acesso para garantir seu retorno à elite no carnaval de São Paulo, em 2026. E nesse retorno, ela levará o Geoparque Uberaba para a Avenida, no Sambódromo do Anhembi. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/uberaba-sera-o-tema-da-escola-de-samba-tom-maior-que-volta-a-elite-em-s-o-paulo-em-2026-1.511001





Autoridades vítimas de fake news

Foi decretada pela Justiça no sábado, 7, a prisão preventiva de uma mulher que está sendo investigada em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, por fazer uma campanha difamatória nas redes sociais tendo como alvo um promotor de Justiça e a esposa dele, uma delegada que está licenciada, e outros servidores públicos: um do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e outro da Câmara Municipal de Almenara. As “fake news”, algumas delas relacionadas a acusações falsas sobre concursos públicos locais, associação com fraudes e distorção com ação institucional. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30177





Hospital inaugura oncologia

O Hospital César Leite inaugurou um novo espaço destinado ao atendimento oncológico e homenageou o conselheiro Alberto José da Silva, um dos nomes mais emblemáticos na história da instituição e de Manhuaçu. A nova estrutura foi apresentada ao público em evento que teve início com oração do pastor Davi Cerqueira, seguida pela exibição de um vídeo institucional sobre o espaço oncológico, dotado de dois consultórios, recepção, sala para quimioterapia, equipamentos modernos e infraestrutura para garantir o acolhimento de qualidade aos pacientes e familiares. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2025/cidade/hospital-cesar-leite-inaugura-unidade-oncologica-e-homenageia-conselheiro/





IFTM sediará torneio de robótica

O IFTM Campus Patrocínio sediará novamente a etapa mineira do Torneio Juvenil de Robótica (TJR) em 1º de novembro de 2025, reforçando sua tradição em eventos da área, após edições anteriores em 2018 e 2019. A competição, que classifica equipes para fases nacional e internacional, reunirá estudantes de escolas públicas, privadas e equipes independentes, promovendo o intercâmbio de experiências e o incentivo à robótica na região. Criado em 2009, o TJR ganhou projeção internacional e se conecta a eventos como o ITR OPEN, que em 2025 será realizado no Chile. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/iftm-campus-patrocinio-sediara-o-torneio-juvenil-de-robotica-etapa-minas-gerais-em-2025





Pains renova com Emater/MG

A Prefeitura de Pains renovou sua parceria com a Emater/MG, fortalecendo o apoio ao desenvolvimento da agricultura e pecuária no município. Em reunião com representantes da instituição e autoridades locais, foi destacada a importância da atuação conjunta, que há 68 anos contribui com resultados significativos para os produtores rurais da cidade. Além da renovação do contrato, foram discutidos novos projetos voltados à inovação, produtividade e fortalecimento das cadeias produtivas. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/pains-renova-parceria-com-emater-mg-e-fortalece-futuro-da-agricultura-e-pecuaria-local/