Uberlândia: 10 acidentes com motos por dia

Mais de 1.440 acidentes envolvendo motocicletas já foram registrados em Uberlândia nos primeiros cinco meses de 2025, sendo uma média de quase 10 ocorrências por dia. Os dados, Do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, mostram que em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 1.459 acidentes do tipo, a cidade registrou uma leve queda de 1,2% na quantidade de ocorrências neste ano. A média mensal de 2025 ultrapassa os 288 registros, e o mês de maio foi o mais crítico até o momento, com 305 ocorrências. (Diário de Uberlândia)

Muriaé faz festival gastronômico

O charmoso distrito de Pirapanema foi palco de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Muriaé: o 13º Festival Gastronomia na Serra. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Muriaé, por meio da Fundarte, marcou a abertura oficial das festividades de junho na cidade, consolidando-se como vitrine da cultura regional, da mineiridade e do empreendedorismo. A programação foi marcada por oficinas gastronômicas, um emocionante open de parapente com atletas de diversas regiões do Brasil, além de apresentações musicais com ritmos que passearam pelo Jazz, Blues e MPB. (Gazeta de Muriaé)

Convenção define trabalho em Divinópolis

Por meio de uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis (SinComércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Divinópolis e Região Centro-Oeste, estabeleceram as regras para o funcionamento de estabelecimentos do comércio varejista de alimentos em oito feriados em 2025. Essas regras não se aplicam aos demais setores do comércio varejista, os quais somente estão autorizados a convocar mão de obra no feriado de 20 de novembro de 2025. Portal G37 – Divinópolis)

Pouso Alegre ganha Orquestra

Na semana passada, a estreia da Orquestra Experimental de Pouso Alegre se consolidou como um marco na história cultural da cidade. O Teatro Municipal ficou pequeno diante do grande público que lotou o espaço para prestigiar o evento, considerado o início de uma nova era para a música local. O projeto, que une formação artística, inclusão social e valorização do talento local, emocionou os presentes com a qualidade das apresentações e o talento dos jovens músicos. (Pouso Alegre em Foco)

Montes Claros receberá novo laboratório

A Prefeitura de Montes Claros recebeu a visita do presidente da Regional Norte da Fiemg e de diversos representantes do Laboratório Cristália. Eles se reuniram com o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, para discutir a expansão das operações do Laboratório Cristália em Montes Claros. A criação de uma unidade do Laboratório Cristália em Montes Claros é parte do verdadeiro boom que a cidade tem vivenciado nos últimos anos e que a consolidou como um verdadeiro polo industrial farmacêutico no país, caminhando para ser o maior polo da indústria farmacêutica da América Latina. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Prefeitura faz pesquisa em Valadares

A Prefeitura de Governador Valadares, por meio do Departamento de Habitação da Secretaria Municipal de Planejamento, vai realizar no próximo dia 16 de junho uma importante ação no bairro Santa Paula, com foco na identificação e no levantamento socioeconômico de famílias que vivem em áreas verdes, de preservação ambiental ou terrenos públicos municipais. Na data, agentes públicos da Prefeitura estarão visitando os moradores do bairro. (Diário do Rio Doce)

JF valoriza plantas nativas

Apesar de serem, muitas vezes, desconhecidas pela população, as plantas nativas estão presentes no nosso dia a dia, como os ipês, a palmito-juçara e a ora-pro-nóbis. Além da importância para o ecossistema, essas espécies podem ser verdadeiros aliados para a saúde e a economia, a partir de um manejo sustentável. É o que tem acontecido em Juiz de Fora: iniciativas buscam valorizar o potencial das plantas nativas, ao mesmo tempo em que promovem geração de renda. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

