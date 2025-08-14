Foto: Reprodução TM





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

ANTT aprova concessão da BR 116

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, na semana que passou, a concessão de 735 quilômetros da BR-116/251/MG. Agora, o processo será encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU) e, se aprovado, os próximos passos serão a publicação do edital, leilão do projeto e assinatura do contrato. A rodovia passa por 13 municípios mineiros: Governador Valadares, Teófilo Otoni, Itaobim, Padrões de Medina, Águas Vermelhas, Divisa Alegre (fronteira com a Bahia), Montes Claros, Francisco Sá, Grão Mogol, Salinas, Padre Carvalho, Curral de Dentro e Divisa Alegre (ponto de encontro com a BR-116/MG). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/minas/06-06-2025/concessao-2.html





Teófilo Otoni implanta SEI

Teófilo Otoni é a terceira cidade de Minas Gerais a concluir a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-MG), por meio da Secre taria de Estado de Planejamento e Gestão A implantação do Sistema foi anunciada oficialmente, na manhã desta quarta-feira, 4, pelo prefeito Fábio Marinho dos Santos, durante solenidade na prefeitura. O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e integra o Processo Eletrônico Nacional, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30135





Arcoense cria projeto para o Ipem

O arcoense Leonardo Silva Marafeli, de 32 anos, é um dos idealizadores do projeto “Controle Patrimonial QR Code” do Ipem-MG, criado para otimizar a gestão de bens da instituição por meio da identificação via QR Code. Com o novo sistema, mais de seis mil itens foram catalogados, reduzindo em cerca de 60% o tempo gasto com inventários e os custos operacionais. O projeto concorre ao Prêmio Nacional de Inovação do Inmetro e foi finalista do Prêmio Destaques do Controle da Controladoria-Geral do Estado em 2023. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/arcoense-e-um-dos-criadores-de-projeto-para-o-ipem-mg





Nova Lima premiada por videomonitoramento

Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi novamente premiada pelo Instituto Smart City Business América com o Prêmio InovaCidade, graças ao uso estratégico da tecnologia na segurança pública por meio do Centro Integrado de Ações Preventivas (CIAP). Com mais de 500 câmeras espalhadas pelo município, a cidade se destaca pelo uso de bodycams na Guarda Municipal, drones operados por agentes capacitados, doação do software Cellebrite à Polícia Civil e integração entre as forças de segurança. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/06/05/nova-lima-e-premiada-novamente-por-projeto-de-videomonitoramento/





Congonhas firma tratado ambiental

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, Congonhas se tornou uma das primeiras cidades mineiras a assinar a Convenção de Edimburgo, tratado internacional voltado à proteção da biodiversidade e ao enfrentamento das mudanças climáticas. A adesão, oficializada durante a Semana do Meio Ambiente, alinha o município às metas globais estabelecidas pela COP15, como a ampliação de áreas verdes, redução de emissões e valorização de saberes tradicionais. Embora não vinculante, o tratado serve como guia estratégico para políticas públicas e possibilita o acesso a fundos climáticos internacionais. (Jornal Correio da Cidade – Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/42020-congonhas-firma-tratado-ambiental-internacional-e-reforca-compromisso-climatico





Divinópolis fortalece parceria

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde) e da Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop), em parceria com a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (Acid), realizou, nesta sexta-feira, 6, o lançamento oficial da cooperação técnica entre os setores público e privado — iniciativa considerada fundamental para o fortalecimento dos Centros Industriais da cidade. O evento integrou a programação comemorativa pelos 113 anos de Divinópolis. O objetivo da ação foi promover um diálogo voltado à melhoria da infraestrutura dos Centros Industriais, por meio da execução de serviços de manutenção das vias públicas com mão de obra já contratada. (Portal MPA – Divinópolis)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/prefeitura-reforca-cooperacao-entre-poder-publico-e-empresarios-para-fortalecer-centros-industriais/