Foto: Marcos Delamore / Liberal





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Casa da Ópera comemora 225 anos

A Casa da Ópera, em Ouro Preto, completa 225 anos de legado histórico na Cidade Patrimônio Mundial e nas Américas. Em celebração a esse marco, neste final de semana fará encontros musicais comemorativos e gratuitos para a população ouropretana. O teatro mais antigo em funcionamento das Américas iniciou o calendário de eventos nesta sexta-feira. Neste sábado, 7, uma homenagem de Luciano Luppi e Bruna Guimarães a um dos poetas mais ilustres do modernismo e um dos maiores expoentes da língua portuguesa, o português Fernando Pessoa, abrilhantará o público presente em um momento único e inesquecível. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/ouro-preto-casa-da-opera-celebra-225-anos-com-programacao-especial-e-gratuita/





Fabriciano amplia cobertura vacinal

A Prefeitura de Coronel Fabriciano ampliará a vacinação contra a influenza utilizando o Vacimóvel, veículo que leva a imunização a diferentes pontos da cidade. A ação ocorrerá até 13 de junho nos bairros Aparecida do Norte, Mangueiras, Melo Viana e Amaro Lanari, com aplicação da vacina trivalente que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso às doses e aumentar a cobertura vacinal no município. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0125051-coronel-fabriciano-amplia-cobertura-vacinal-do-municipio-com-apoio-do-vacimovel





Montes Claros debate sustentabilidade

A Prefeitura de Montes Claros promoveu, no dia 3 de junho, um evento voltado à sustentabilidade e à gestão de resíduos sólidos, reunindo carroceiros e catadores das cinco associações ligadas ao programa Recicla aos Montes. Realizado como parte da Semana do Meio Ambiente, o encontro ofereceu oficinas de educação ambiental, atendimentos de saúde e apresentações culturais, com o objetivo de valorizar os profissionais da reciclagem e fomentar boas práticas. (Rede Gazeta – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-de-montes-claros-fortalece-debate-sobre-residuos-solidos-e-sustentabilidade-com-carroceiros-e-catadores/





Abatedouro clandestino em Divinópolis

A Prefeitura de Divinópolis, em parceria com o Ministério Público, realizou uma operação de fiscalização em um abatedouro clandestino da cidade com o objetivo de reforçar o controle sanitário e combater práticas ilegais na comercialização de alimentos. Durante a vistoria, foram identificadas diversas irregularidades que colocam em risco a segurança alimentar da população, evidenciando a importância de ações rigorosas para garantir que apenas produtos inspecionados e de procedência comprovada sejam consumidos. A ação integra um conjunto de medidas do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) voltadas à proteção da saúde pública e dos direitos dos consumidores. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/prefeitura-e-ministerio-publico-fiscalizam-abatedouro-clandestino-em-divinopolis/





Formiga reduz infestação da dengue

Formiga reduziu o índice de infestação do Aedes aegypti de 1,9% em 2024 para 1,5% em 2025, segundo o terceiro LIRAa feito em maio, mantendo o município em médio risco de epidemia. Mais de 96% dos focos foram encontrados dentro das casas, principalmente em pratinhos de plantas, calhas e bebedouros. Bairros como Alvorada, Rosário e Nossa Senhora de Lourdes registraram maior número de focos, com destaque para o Andorinhas, onde metade dos imóveis apresentava infestação. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/formiga-reduz-o-indice-de-infestacao-da-dengue/





Paraíso investiga atestados

O prefeito Marcelo Morais determinou, nesta quarta-feira (4), a abertura de auditoria municipal para apurar possíveis condutas fraudulentas na emissão e apresentação de atestados médicos em São Sebastião do Paraíso. A medida visa investigar tanto a atuação de servidores quanto de profissionais que estariam emitindo atestados de forma aleatória, sem critérios técnicos ou respaldo adequado. A decisão foi motivada após notificações de diversas empresas privadas, que relataram condutas suspeitas envolvendo três profissionais da saúde emitindo atestados para funcionários de diferentes empresas, sem justificativas plausíveis. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=219276