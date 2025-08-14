Foto: Reprodução CJ Selecta







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







R$ 170 mi de investimento em Araguari

A CJ Selecta vai investir mais de R$ 170 milhões para ampliar suas operações em Araguari (MG), com a instalação de um novo esmagador de soja e a criação de 680 empregos, reforçando sua atuação no Triângulo Mineiro. A decisão acontece após o encerramento do acordo de venda para a Bunge e dá continuidade à estratégia de crescimento iniciada em 2017, quando foi adquirida pelo grupo sul-coreano CJ CheilJedang. A fábrica, localizada em área estratégica, já produz derivados da soja, fertilizantes e álcool.

https://www.jornaldepatrocinio.com/cj-selecta-investe-r-170-milhoes-e-amplia-operacoes-em-araguarimg





Formiga tem Feira de Flores

A 5ª edição da Feira de Flores e Plantas de Holambra prossegue até domingo, dia 8, no Terminal Rodoviário de Formiga, reunindo mais de 100 espécies de flores e plantas em um espaço pensado para encantar e acolher o público; promovido pelo Instituto Tatame do Bem, o evento tem entrada gratuita e convida os visitantes a contribuírem com a doação de um produto de limpeza, que será destinado às unidades da instituição na cidade. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/feira-de-flores-de-holambra-comeca-nesta-quarta-no-terminal-rodoviario





Itabira debate mineração

Durante a semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e são promovidas diversas ações de conscientização em todo o país, a OAB Itabira realizou, na noite da última terça-feira, 3, o evento “Direito Ambiental e Mineração: Estratégias Para a Proteção do Meio Ambiente ”. A iniciativa, gratuita e aberta ao público, reuniu profissionais do Direito, estudantes e representantes da sociedade civil em um debate essencial sobre os caminhos para conciliar exploração mineral e preservação ambiental. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/oab-itabira-promove-debate-sobre-mineracao-e-sustentabilidade-durante-a-semana-do-meio-ambiente/





Vereador é cassado em 3 Corações

O vereador Evandro Guimarães foi cassado nesta quarta-feira (4/6) pela Câmara Municipal de Três Corações, no Sul de Minas, após ser investigado por suposto abuso sexual contra a própria filha de 14 anos. A cassação ocorreu em sessão ordinária, com base no relatório da Comissão de Ética e nas investigações em curso conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais. O parlamentar, que nega as acusações, poderá recorrer da decisão judicialmente. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/vereador-acusado-de-abusar-de-filha-%C3%A9-cassado-em-tr%C3%AAs-cora%C3%A7%C3%B5es





Sabará faz Festival Ora-Pro-Nóbis

Um dos ingredientes mais tradicionais da culinária mineira, o ora-pro-nóbis será a estrela principal do 27º Festival de Ora-Pro-Nóbis de Sabará que acontecerá entre os dias 06 e 08 de junho, no bairro Pompéu na querida cidade histórica de Sabará. O evento promete reunir amantes da boa gastronomia, produtores locais e artistas regionais em uma verdadeira celebração dos sabores e saberes da terra. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/46157/sabara-de-ora-pro-nobis-e-memorias





Pouso Alegre ganha Centro da JT

A presidente do TRT-MG, desembargadora Denise Alves Horta, inaugurou, na tarde de quarta-feira, 4, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT) de Pouso Alegre. A solenidade foi prestigiada por autoridades locais, magistrados, advogados, servidores, imprensa e pela população. Este é o terceiro Cejusc-JT do interior mineiro, sucedendo às instalações das unidades de Montes Claros e de Coronel Fabriciano. (Pouco Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/2079/inaugurado-pouso-alegre-3o-centro-conciliacao-trabalhista





Risoto de Capitólio na Festur

A ‘Sô Bello Trattoria’, de Capitólio, foi convidada para representar a cidade na 5ª edição do Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto, evento que discute e apresenta de 6 a 8 de junho as novidades e experiências do setor turístico em Minas Gerais. O prato “É Risoto, Uai!” foi criado para a 2ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Capitólio, em 2024. A iguaria une a tradição italiana do risoto à essência mineira, incorporando ingredientes regionais como a carne de lata, queijo da Serra da Canastra, linguiça, bacon, couve e pimenta biquinho. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/e-risoto-uai-representa-culinaria-de-capitolio-na-5a-festur-em-ouro-preto