Foto: Divulgação PMPC





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Althaia investe R$ 100 mi em Poços

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Poços, realizou nesta terça-feira, 3, no Distrito Industrial, o lançamento oficial da pedra fundamental da nova unidade da Althaia Indústria Farmacêutica. Com sede em Atibaia (SP), a Althaia é referência nacional na produção de medicamentos e suplementos alimentares, e escolheu Poços de Caldas para instalar sua nova planta fabril, com investimento estimado em R$ 100 milhões. A nova unidade será voltada à produção de medicamentos genéricos, suplementos alimentares e produtos para a saúde e tem previsão de gerar mais de 230 empregos diretos e indiretos. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/06/03/com-investimento-de-r-100-milhoes-althaia-inicia-projeto-em-pocos/





Festival Voz em BH

O festival Voz – Culturas que Ecoam acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 6 e 7 de junho, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, com uma programação que valoriza os patrimônios vivos da cultura brasileira por meio de bate-papos, rodas de conversa e oficinas. Entre os destaques estão os encontros entre Kdu dos Anjos e Gaby Amarantos, e entre Roger Deff e o rapper Xamã, além da participação do Bloco Swing Safado. O evento também conta com nomes como Maurício Tizumba e Denízia Kawany Fulkaxó, trazendo à tona saberes e expressões tradicionais. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/festival-edicao-voz-culturas-que-ecoam/





Montes Claros apoia micros

O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) em Montes Claros continua crescendo e já representa 57% do total de empresas registradas na cidade. Esse dado expressivo reforça o papel estratégico dos pequenos negócios na economia local e justifica as ações voltadas ao fortalecimento desse segmento. Em mais uma iniciativa de apoio aos empreendedores, a Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria de Aceleração Econômica, em parceria com o Sebrae e instituições parceiras, promoveu no dia 27 de maio, na Praça do Major Prates, um Mutirão da Declaração Anual do MEI. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-reforca-apoio-aos-microempreendedores-e-orienta-sobre-a-regularizacao-da-declaracao-anual/





Liraa tem queda em Manhuaçu

O segundo Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti de 2025, realizado no início de maio, ficou em 1,1%, representando uma queda de 53% em relação ao resultado obtido no início deste ano, que foi de 2,3%. O cenário é de médio risco para uma infestação de arboviroses, mantendo em alerta a autoridade sanitária. Múltiplos fatores contribuíram para esta queda, entre eles o clima, mas o destaque está para o trabalho desenvolvido pelos agentes de combate a endemias. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2025/cidade/segundo-liraa-de-2025-tem-queda-de-53-em-manhuacu/





Maio reforçou prevenção do câncer

Durante o mês de maio, campanhas de conscientização alertaram para os riscos e a importância do diagnóstico precoce de três tipos de câncer: cerebral, de boca e de ovário. O câncer cerebral exige atenção a sintomas como dores de cabeça intensas, convulsões e alterações comportamentais; o de boca está relacionado ao uso de álcool, tabaco e ao vírus HPV, com sinais como feridas que não cicatrizam e caroços no pescoço; já o de ovário apresenta sintomas silenciosos e tardios, como dores abdominais e sangramentos. Segundo o oncologista Gabriel de Oliveira, o acesso à informação e a vigilância constante são essenciais para aumentar as chances de um tratamento eficaz. (Clarim.Net – Araxá)

https://clarim.net.br/maio-reforcou-prevencao-e-diagnostico-precoce-de-tres-tipos-de-cancer/





Varginha premiada em evento

Varginha foi premiada no Smart City Business Brazil Congress 2025, em São Paulo, com o projeto “Integração Tecnológica para Segurança e Gestão Inteligente de Municípios Brasileiros”. O prêmio Inovacidade 2025 reconheceu o impacto positivo e sustentável da iniciativa, que utiliza tecnologia para melhorar a qualidade de vida nas cidades. O prefeito Leonardo Ciacci celebrou a conquista como resultado do trabalho de uma equipe dedicada à transformação de Varginha em uma cidade inteligente. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/varginha-%C3%A9-vencedora-do-smart-city-business-brazil-congress-2025