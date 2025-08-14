Foto: Tauan Alencar/MME





Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Pirapora celebra volta do Vapor

No último domingo, 1º de junho, a cidade de Pirapora celebrou seus 113 anos de fundação com um presente, a entrega oficial do Vapor Benjamim Guimarães, completamente restaurado, de volta às águas do Rio São Francisco. O evento contou com grande participação popular e a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. O Benjamim Guimarães, uma das últimas embarcações a vapor ainda em operação no mundo, passou por um minucioso processo de restauração que envolveu anos de trabalho técnico e investimentos significativos. (Estrada Nacional – Pouso Alegre)

Patos tem coleta de baterias e pilhas

A cidade de Patos de Minas ganhou um novo ponto para descarte correto de pilhas e baterias inservíveis, agora disponível no hall do Centro de Educação Ambiental (Ceam). A iniciativa, promovida pela Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura, surge após a desativação do posto da Loja Algar Telecom e amplia as opções de coleta desse tipo de resíduo. Atualmente, o município conta com três locais para entrega: o novo ponto no Ceam, o Bloco N do Unipam e o Ecoponto no Bairro Cidade Nova, fortalecendo a logística reversa e incentivando práticas sustentáveis. (Folha Patense – Patos de Minas)

Projeto quer proibir minerodutos na região

O Projeto de Lei 3.402/2025, em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, propõe proibir a instalação de minerodutos em municípios da região da Serra Azul, como Belo Vale, Brumadinho, Igarapé, Mário Campos, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas, com o argumento de preservar o abastecimento hídrico de cerca de 3,5 milhões de pessoas da Grande BH; a proposta já passou por três comissões e aguarda parecer da Comissão de Meio Ambiente antes de ir a plenário, mas tem gerado forte debate entre ambientalistas e o setor minerário, que teme a suspensão de até US$ 4 bilhões em investimentos e defende o mineroduto. (Folha Povo Itaúna)

Andradas discute Festa do Vinho

A Câmara Municipal de Andradas realizou uma reunião com representantes de entidades locais para discutir uma emenda ao projeto da Festa do Vinho que assegura a essas instituições um espaço exclusivo na área de alimentação, visando garantir uma fonte importante de arrecadação durante o evento; o encontro resultou em consenso sobre a importância da medida para fortalecer o trabalho das entidades, e o projeto será votado na 2ª Sessão Extraordinária de 2025. (Jornal Andradas Hoje)

Arcos terá Limestone Fest

O Limestone Fest, principal festival de música autoral de Arcos, chega à sua 6ª edição no dia 16 de agosto na praça Floriano Peixoto, com entrada gratuita e apoio da Lei Aldir Blanc. Criado há cerca de dez anos, o evento nasceu do Movimento Limestone, formado por músicos locais que mantêm seus projetos de forma independente, conciliando a arte com outras profissões. Mesmo com pouco apoio público após 2017, o grupo segue ativo e lançou, em 2024, um documentário com recursos da Lei Paulo Gustavo, contando a trajetória do festival e homenageando o músico Michel Custódio. (Correio Centro Oeste – Arcos)

Empresários contra trânsito pesado

Mais de 100 empresários de Caeté assinaram um manifesto cobrando da Prefeitura ações urgentes contra os impactos causados pelo tráfego intenso de carretas, principalmente ligadas à mineração, no centro da cidade, especialmente na Avenida João Pinheiro. Eles denunciam prejuízos econômicos, poluição, risco de acidentes e dificuldades no acesso ao comércio. A Aciac-CDL apoia a reivindicação e se compromete a intermediar o diálogo com o poder público. Entre as demandas estão restrição de horários para caminhões, melhorias na infraestrutura e criação de áreas específicas para carga e descarga. (Opinião Caeté)

JF isenta portador de câncer de IPTU

A Câmara Municipal aprovou Projeto de Leique dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para pessoas com neoplasia maligna (câncer). O projeto de lei é de autoria do vereador João Wagner Antoniol. Assim que sancionada, a lei passa a ser um instrumento para facilitar e auxiliar no processo de solicitação do benefício. João Wagner diz que é mais uma forma de garantir segurança e tranquilidade para os pacientes seguirem no tratamento. (Portal Acessa – Juiz de Fora)

