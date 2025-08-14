

Eletrobras investe no Norte de Minas

A Eletrobras iniciou as obras de uma linha de transmissão de 500 mil volts que vai interligar as subestações de energia de Janaúba 6 e Presidente Juscelino, no Norte de Minas Gerais. O projeto, realizado pela Sociedade de Propósito Específico (SPE) Nova Era Janapu, conta com investimento previsto de R$ 680 milhões e promete viabilizar o escoamento de energia limpa na região, em especial a solar. Com cerca de 293 quilômetros de extensão, a nova linha passará por dez municípios mineiros: Capitão Enéas; Francisco Sá; Montes Claros; Bocaiuva; Olhos D’Água; Buenópolis; Augusto de Lima; Santo Hipólito, Monjolos e Presidente Juscelino. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Comunidades rurais farão parceria

O Sindicato Rural de Montes Claros, representado pela vice-presidente Hilda Loschi, reuniu-se, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para articular uma ação integrada na comunidade rural de São Pedro das Garças. O encontro abordou os resultados de um diagnóstico territorial que revelou graves problemas na região, incluindo inexistência de documentação, alta taxa de analfabetismo, violência doméstica, isolamento social, gravidez na adolescência, falta de saneamento básico, além de dificuldades no recadastramento de idosos e acesso ao Bolsa Família. (Gazeta Norte Mineira - Montes Claros)

Uberaba vigilante com a gripe

Em reunião na quinta-feira, 29, no Centro Administrativo, representantes de várias secretarias municipais de Uberaba debateram medidas de segurança em razão da gripe aviária, que teve um caso registrado em Minas Gerais, nessa semana. A reunião conduzida pelo secretário do Agronegócio, Agnaldo Silva, que relatou que o propósito das tratativas é de preparar as equipes da Prefeitura de Uberaba para que redobrem as atenções em áreas públicas diante de aves com suspeita da doença e venda e transporte irregulares de animais. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Festa do Arroz é cancelada

A Prefeitura de Vargem Alegre cancelou oficialmente a Festa do Arroz 2025. De acordo com a nota da Prefeitura, o evento, que depende integralmente de recursos próprios, não conta com apoio de Leis de Incentivo à Cultura outros mecanismos de fomento externo, o que demandaria a locação de verbas municipais em um momento que exige máxima responsabilidade com o orçamento público. E que, a Prefeitura e sua equipe de gestão compreendem a importância da festa, mas neste momento optam porca canalizar os investimentos para áreas sensíveis e urgentes, como Saúde, Educação e Obras de infraestrutura (Jornal dos Vales)

Evento Fecomércio chega a Caratinga

O Sistema Fecomércio MG na Rua, evento itinerante do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, chega em Caratinga no dia 05 de junho e prossegue até o dia 08 (domingo). O evento, com todas as atividades gratuitas, será realizado na Praça Cesário Alvim. O Inova Varejo, evento gratuito que acontece na quinta (05), dedicado aos empresários do comércio de Caratinga. Este é o terceiro ano do projeto que, em Caratinga, realiza sua 25ª edição. O Sistema Fecomércio MG na Rua movimenta o comércio da cidade, antes e depois do evento, com uma temporada de promoções de duas semanas ininterruptas. (Diário de Caratinga)

Chef de GV representou Minas

A chef Bruna Matos, de 27 anos, representou Minas Gerais com na 3ª edição do Concurso da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders. Ela conquistou o 1º lugar na categoria “Comida Afetiva”, com um prato que homenageia suas raízes familiares e a culinária mineira. O prato “Casa de Dona Rosa” é uma criação autoral de Bruna e traz como base o angu de milho verde, com um toque de laranja e queijo minas. A receita leva ainda farofa de milho verde, miúdos de galinha como proteína principal e o aproveitamento de talos de couve como diferencial. (Portal Vem Ve Gv)

