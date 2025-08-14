Foto: Reprodução/TM



Aeroporto amplia oferta de voos

O número de voos no Aeroporto Regional da Zona da Mata vai aumentar. Em nota, a concessionária responsável pela administração do terminal informou que, a partir da próxima terça, 3, a Gol Linhas Aéreas irá ampliar suas operações com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A companhia vai ofertar, ao todo, seis voos semanais, entre domingos e sextas. Atualmente, a Gol oferta quatro voos por semana, aos domingos, segunda, quartas e sextas. A novidade representa um crescimento de 14% no número de assentos mensais disponíveis no empreendimento, segundo a concessionária da Zona da Mata. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/29-05-2025/gol-aumenta-voos-semanais-entre-aeroporto-da-zona-da-mata-e-aeroporto-de-congonhas.html





Patrocínio terá lar de idosos

A Câmara Municipal de Patrocínio aprovou, em 28 de maio de 2025, a concessão de um terreno de 6.726 m² no bairro Enéas à USSE (União dos Senhores e Senhoras Evangélicos), entidade ativa na cidade desde 1987. Avaliada em R$ 2 milhões, a área será utilizada para a construção de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, com capacidade para acolher 50 pessoas em situação de vulnerabilidade, e uma Casa de Apoio para pacientes em tratamento de câncer que não têm condições de custear hospedagem. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/evangelicos-patrocinenses-implantarao-lar-de-idosos-e-casa-de-apoio-proximo-ao-hc





Sind-UTE denuncia demissão em Ipatinga

O Sind-UTE/MG, subsede de Ipatinga, denunciou uma demissão em massa de professores contratados pela Prefeitura, sem justificativas formais, em meio a um cenário já marcado por defasagem de profissionais na rede municipal de ensino. A entidade critica a medida, destacando seus impactos negativos sobre a qualidade da educação e sobre a vida das famílias dos trabalhadores atingidos, além de apontar o contraste com a ausência do prefeito, que estaria em viagem à Disney.. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/4386/sind-ute-denuncia-demissao-em-massa-de-professores-em-ipatinga





Poços tem baixo risco de infestação

Poços de Caldas apresentou baixo risco de infestação pelo Aedes aegypti no segundo Levantamento de Índice Rápido (LIRAa) de 2025, realizado entre os dias 19 e 23 de maio, com índice de 0,9%. Dos 3.557 imóveis vistoriados por 60 agentes, foram identificados 39 focos do mosquito, a maioria (93%) localizada dentro das residências, principalmente em vasos de plantas, bebedouros de animais e frascos plásticos. Apenas 7% dos focos estavam em terrenos baldios. Apesar da classificação geral positiva, as regiões Leste, Centro e Sul apresentaram níveis de médio risco. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/pocos-de-caldas-tem-baixo-risco-de-infestacao-por-aedes-aegypti





Hospital emite alerta sobre Síndrome

O Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, emitiu um alerta sobre a grave superlotação causada pelo aumento de casos de síndrome gripal, operando atualmente com 70% acima de sua capacidade clínica para internações pelo SUS. A situação, impulsionada pela sazonalidade e pelo crescimento das doenças respiratórias em todo o país, preocupa autoridades de saúde e reforça a necessidade de medidas preventivas por parte da população. Mesmo diante da crise, o hospital segue como referência essencial para Itaúna e região, sustentado pelo empenho de sua equipe e infraestrutura. (Folha Povo Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/hospital-manoel-goncalves-emite-alerta-sobre-aumento-de-sindrome-gripal





Arcos se destaca no Firjan

Segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) com base em dados de 2023, Arcos se destacou no indicador de Educação, atingindo o índice 0,7591 (classificado como "Desenvolvimento Moderado") e superando municípios maiores como Divinópolis e Uberlândia, além de cidades com população similar ou menor. No ranking nacional, Arcos ficou na 874ª posição entre 5.496 municípios, e em 83º no ranking estadual. Apesar disso, cidades como Pains, Formiga, Luz, Campo Belo e Bom Despacho apresentaram desempenho superior. A trajetória educacional de Arcos mostra avanços graduais ao longo dos anos, com o melhor resultado alcançado em 2023. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/educacao-2023-arcos-a-frente-de-cidades-como-divinopolis-e-uberlandia





Diamantina se destaca no Inverno

Durante o inverno, Diamantina se destaca como um destino encantador no Vale do Jequitinhonha, combinando clima ameno, riqueza cultural e atrações históricas. A cidade atrai visitantes com sua arquitetura colonial, festas tradicionais como a Vesperata — um espetáculo musical ao ar livre em cenários históricos — e uma culinária típica que valoriza ingredientes regionais. O Centro Histórico, a Casa de Juscelino Kubitschek, a Casa da Xica da Silva e a Serra do Espinhaço são pontos turísticos imperdíveis, enquanto o Parque do Biribiri oferece contato com a natureza. Para uma estadia confortável, o Hotel Estilo de Minas oferece estrutura moderna com identidade local, unindo lazer, gastronomia e cultura. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/diamantina-no-inverno-encantos-cultura-e-conforto-no-vale-do-jequitinhonha/