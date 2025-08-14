Foto: Marcello Casal Jr – Ag BR



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Metade de MEIs não declarou

Segundo os dados da Receita Federal, mais de 38,8 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) de Uberlândia ainda não enviaram a Declaração Anual Simplificada (Dasn-Simei), representando 48,72% do total de microempreendedores da cidade, que é de 79.787. A declaração começou a ser recebida em 1° de janeiro e estão obrigados a declarar todos aqueles que tiveram CNPJ ativo em 2024. Os microempreendedores devem enviar informações sobre o lucro da empresa no ano anterior. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/38125/quase-50-meis-uberlandia-nao-entregaram-declaracao





Morro Vermelho recebe Festival

No dia 7 de junho, acontece o Festival Cultural do Morro Vermelho, na Praça da Matriz de Nossa Senhora de Nazareth, com apresentações culturais de teatro e música, além da tradicional Feirinha do Morro com artesanato e gastronomia local. Morro Vermelho preserva festas e tradições culturais centenárias. Além da sua história e cultura, oferece paisagens naturais, como cachoeiras, cascatas, e uma porta de entrada para o Parque Nacional da Serra do Gandarela. O distrito está localizado na Estrada Real, rota constante de ciclistas e motociclistas que lotam a região todos os finais de semana. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/morro-vermelho-recebe-festival-cultural-em-junho/





Circuito de eventos começa em JF

Com entrada gratuita e atrações variadas, o XVIII Torneio Leiteiro de Filgueiras marca o início do Circuito de Eventos Agropecuários de Juiz de Fora. A programação começou nesta quinta-feira, 29 de maio, e segue até domingo, 1º de junho.A abertura oficial do torneio ocorreu nesta sexta-feira. Neste sábado, além das ordenhas e da sequência de shows, o público poderá aproveitar a estrutura recreativa do projeto JF Lazer, da Secretaria de Esporte e Lazer (RCW TV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/torneio-leiteiro-da-inicio-ao-circuito-agropecuario-de-juiz-de-fora-com-programacao-para-toda-a-familia





Samarco prorroga adesão indenizatória

A mineradora Samarco prorrogou até 4 de julho o prazo para adesão ao Programa Indenizatório Definitivo (PID), voltado a pessoas e empresas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana (MG) em 2015. O programa prevê pagamentos de R$ 35 mil mediante assinatura de um Termo de Quitação, que exige a renúncia a ações judiciais sobre o desastre. Já foram protocolados mais de 255 mil pedidos, com mais de 31 mil pagamentos efetuados. Paralelamente, segue na justiça inglesa um processo movido por 620 mil atingidos, que pleiteiam R$ 260 bilhões em indenizações da BHP Billiton, uma das controladoras da barragem. (São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/mineradora-samarco-prorroga-adesao-indenizatoria-ate-4-de-julho





Expô Formiga foi cancelada

A tradicional Expô Formiga, prevista para ocorrer de 5 a 8 de junho, foi cancelada devido à falta de recursos financeiros por parte do município para viabilizar o evento, conforme informações da ACIF/CDL. A festa, que costumava atrair grande público e movimentar o comércio local com apresentações de artistas de renome nacional, poderá ser remarcada para julho com apoio do setor privado. Apesar do cancelamento, o Sindicato Rural anunciou a realização da 1ª Exposição Regional Especializada Mangalarga Marchador de Formiga entre 26 e 28 de junho. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/foi-cancelada-a-expo-formiga-que-deveria-ocorrer-de-5-a-8-de-junho/





Paraíso tem festival de balonismo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Sebastião do Paraíso realiza entre os dias 30 de maio e 1º de junho, no Campo Municipal Irmãos Capatti (Campão), o II Festival de Balonismo 2025. O evento, que foi um sucesso de público em 2024, terá diversas atracões. A programação começou nesta sexta-feira (30) com o primeiro voo às 16h, reunindo cinco balões em uma decolagem simultânea. No sábado (31), o segundo voo está previsto para as 7h da manhã, e o Night Glow se repete no fim da tarde, das 17h às 19h. No domingo (1º de junho), o encerramento será com um novo voo logo ao amanhecer, às 7h. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=219250





Operação contra extração de ouro

Durante uma operação de patrulhamento realizada nesta semana, a Polícia Militar de Meio Ambiente de Ipanema flagrou uma atividade clandestina de extração de ouro no rio Manhuaçu, na zona rural do município. No local, os militares encontraram uma balsa equipada com motor a diesel, bombas de sucção e estrutura para permanência prolongada, operando sem a devida licença ambiental. Quatro pessoas estavam a bordo, sendo que uma delas realizava mergulho no momento da abordagem. A extração foi imediatamente interrompida e os envolvidos presos. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/policia-ambiental-interrompe-extracao-ilegal-de-ouro-no-rio-manhuacu-em-ipanema/