Estado não retomará obras do Hospital

O Governo de Minas confirmou oficialmente que não dará continuidade às obras do Hospital Regional de Juiz de Fora, paralisadas desde 2017. A decisão foi anunciada pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, que alegou falhas estruturais severas na construção original. Segundo ele, a decisão ocorre após vistorias técnicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Parcerias (Seinfra) no local. Anunciado em 2010 e com obras iniciadas no mesmo ano, o hospital ocupa terreno de 44.000,00 m² e área construída de 29.670,00 m². (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Belotur lança Estação Bares com Alma

A Belotur lançou a Estação Bares com Alma, iniciativa que une música, turismo e identidade cultural para valorizar 30 bares tradicionais de Belo Horizonte, reconhecidos como patrimônios culturais da cidade. Parte do projeto Bares com Alma, desenvolvido com o Sebrae Minas, a ação utiliza a estratégia de music branding com podcasts ambientados e uma playlist exclusiva para criar conexões emocionais com os bares. Disponível em plataformas digitais e nos canais da Belotur, o projeto também integra a Rádio BH Belotur. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Entidades solicitam revisão da legislação

Representantes da Sociedade Rural de Montes Claros, do Sindicato dos Produtores Rurais e da Associação de Criadores de Gado de Corte (ACGC) entregaram ao vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, um documento solicitando a revisão da legislação ambiental estadual. Segundo os produtores, as atuais exigências do licenciamento ambiental em Minas são mais rigorosas e custosas do que em estados vizinhos, o que compromete a competitividade, especialmente na pecuária extensiva. Eles propõem que a legislação estadual seja atualizada conforme as mudanças federais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Tratamento gratuito contra o tabagismo

A Prefeitura de Araxá oferece um programa gratuito de combate ao tabagismo em todas as Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), com acompanhamento multidisciplinar por até um ano, totalmente custeado pelo SUS. O tratamento inclui acolhimento individualizado, avaliação do grau de dependência, consulta médica e, se necessário, uso de medicamentos, adesivos e gomas de nicotina fornecidos gratuitamente. A equipe multiprofissional também utiliza terapias como a auriculoterapia e realiza monitoramento contínuo dos pacientes. (Clarim.net – Araxá)

Gasolina a R$ 3,82 no Dia Livre de Impostos

O dia 29 de maio foi escolhido também por Divinópolis para ser o Dia Livre de Impostos (DLI) com a venda simbólica de gasolina sem a carga tributária, ao preço de R$ 3,82 o litro, no Posto Soberano. A ação, organizada pela CDL Divinópolis com apoio da Prefeitura e do Minaspetro, disponibilizou 1.000 litros de gasolina comum para 35 motos (5,2 litros por R$ 20) e 63 carros (13,08 litros por R$ 50), com pagamento somente em dinheiro e distribuição de senhas por ordem de chegada. O objetivo é alertar a população sobre o peso da carga tributária e defender um sistema tributário mais justo. A ação integra uma mobilização nacional que envolve mais de 1.500 cidades. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

Duplicação de ponte será licitada

Após décadas de espera, a duplicação da ponte do São Raimundo, na BR-116, em Governador Valadares, avança em meio a burocracia que tirar do papel uma obra dessa magnitude. A ordem de serviço que autoriza o início da construção será assinada nesta segunda-feira (2), durante evento com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho. A solenidade marcará também a apresentação do balanço dos 100 primeiros dias de intervenções na BR-381, outra importante rodovia federal que corta o estado de Minas Gerais. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

