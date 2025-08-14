

Varginha lidera exportações em Minas

Varginha consolidou-se como a cidade de Minas Gerais com maior volume de exportações no mês de abril de 2025, respondendo por 8,1% das vendas externas do estado. De acordo com o Secretário Executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico, Bruno Araújo, a cidade tem apresentado resultados expressivos neste início de ano. “De janeiro a abril de 2025, Varginha já exportou cerca de US$ 1 bilhão, um crescimento de 86% em relação ao mesmo período do ano passado”, destacou. O café é o principal produto responsável pelo desempenho positivo, representando 26,4% do total exportado no período. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/polo-industrial-e-estrat%C3%A9gico-varginha-supera-r-1-bilh%C3%A3o-em-exporta%C3%A7%C3%B5es-no-primeiro-quadrimestre





Municípios vão receber R$ 12 bilhões

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira, 27, um repasse de R$ 12 bilhões para os municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015. A tragédia causou a morte de 19 pessoas, destruiu comunidades inteiras e contaminou a bacia do Rio Doce. Segundo o governo federal, os recursos integram o novo acordo de reparação pelos danos causados pelo desastre e serão direcionados ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em 49 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo impactadas pelo colapso da barragem. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/05/tragedia-de-mariana-municipios-receberao-r-12-bilhoes-para-acoes-na-saude-publica/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais





Poços está entre as 10 mais felizes

Poços de Caldas foi reconhecida como a 7ª cidade mais feliz de Minas Gerais em 2025, segundo o Índice de Felicidade Territorial, que adapta a metodologia da ONU ao contexto brasileiro. O estudo avaliou 12 dimensões do bem-estar, como renda, saúde, educação, apoio social, sustentabilidade e infraestrutura. As 6 primeiras colocadas, pela ordem: Nova Lima, Belo Horizonte, Caxambu, Uberlândia, Itajubá e Lavras. Poços se destacou pelo turismo sustentável, vitalidade econômica, apoio social e investimentos em espaços públicos, cultura e meio ambiente. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/05/26/pocos-esta-entre-as-10-cidades-mais-felizes-de-minas-em-2025-segundo-indice-baseado-em-modelo-da-onu/





Funk será debatido em BH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte discutirá dois projetos de lei polêmicos que visam restringir o financiamento público e a execução de músicas com conteúdo considerado inadequado, como apologia ao crime, uso de drogas e sexualidade explícita, com menções específicas ao funk. A proposta será debatida em audiência pública, com participação de autoridades, artistas e coletivos culturais, e uma nota técnica da Câmara aponta dificuldades práticas e riscos de discriminação. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/05/26/funk-e-apologia-ao-crime-vao-ser-debatidos-na-camara-de-bh/





Grão Mogol concorre ao Prêmio da ONU

Grão Mogol, no Norte de Minas, foi uma das oito vilas brasileiras selecionadas para representar o Brasil no Prêmio “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo, com resultado previsto para novembro, na Arábia Saudita. A premiação internacional reconhece destinos com até 15 mil habitantes que se destacam por seu patrimônio natural, histórico e cultural. O município mineiro é elogiado por suas belezas naturais, tradição histórica ligada ao ciclo do diamante, hospitalidade rural e gastronomia típica. Entre os atrativos estão a Cordilheira do Espinhaço, construções coloniais de pedra, a Matriz de Santo Antônio, a Trilha do Barão e o Presépio Mãos de Deus. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/grao-mogol-escolhida-como-uma-das-representantes-do-brasil-no-premio-melhores-vilas-turisticas-da-onu-turismo/





Estudante denuncia professora

Uma estudante de Enfermagem da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), campus Dona Lindu, em Divinópolis (MG), denunciou uma professora por intolerância religiosa. Segundo a aluna, a docente fez comentários ofensivos durante duas aulas da disciplina de Prática de Integração, Ensino, Serviço e Comunidade, nos dias 7 e 30 de abril, ao se referir negativamente a religiões de matriz africana. Após tentar conversar com a professora e não obter resposta receptiva, a estudante registrou um boletim de ocorrência por intolerância religiosa em 16 de maio. A Polícia Civil avaliará o caso. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/estudante-da-ufsj-denuncia-professora-por-intolerancia-religiosa-durante-aula/