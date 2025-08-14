Foto: Ramalho Dias/Divulgação





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Expoleste tem resultado positivo

A Expoleste 2025 foi um sucesso em todos os sentidos. Durante cinco dias de intensa programação, o Centro de Feiras e Eventos da Univale se transformou no principal ponto de encontro entre marcas, empreendedores, instituições e consumidores de todo o Leste de Minas. A feira recebeu milhares de visitantes e movimentou setores estratégicos da economia, consolidando sua 21ª edição como uma das mais completas, bem estruturadas e representativas da sua história. Com quase 200 expositores e ampla diversidade de segmentos — do comércio à construção civil, da tecnologia ao turismo —, a feira promoveu conexões valiosas, apresentou tendências, lançou produtos, fortaleceu marcas e gerou negócios. (Jornal da Cidade – Governador Valadares

https://jornaldacidadegv.com.br/expoleste-2025/expoleste-2025-consagra-sua-21a-edicao-e-reafirma-valadares-como-centro-de-negocios-e-desenvolvimento-regional/





Nova rádio estreia em BH

Belo Horizonte ganhou a 98 News (103.3 FM), a primeira rádio 100% dedicada a notícias em Minas Gerais, lançada pela Rede 98/Grupo Bel. Com programação jornalística 24 horas por dia em formato multiplataforma, a nova rádio conta com uma equipe de 20 jornalistas experientes e traz uma cobertura ampla, com foco em política, economia, cultura, inovação e entretenimento. A 98 News estará presente também no YouTube, redes sociais e plataformas de streaming, enquanto a tradicional 98 FM (98.3 FM) manterá seu perfil voltado para entretenimento, esportes e música. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/nova-radio-com-100-de-noticias-estreia-em-bh/



432 famílias terão moradias

A Prefeitura de Divinópolis divulgou nesta terça-feira (27) a lista preliminar das famílias contempladas no ‘Caminho para o Nosso Lar’. O programa habitacional, em parceria com o Governo Federal por meio do ‘Minha Casa Minha Vida’, irá construir 432 apartamentos nos bairros Campina Verde e Santos Dumont. Ao todo, 562 famílias, sendo 130 suplentes, foram selecionadas no Cadastro Habitacional do município para análise de dados e verificação das informações declaradas no sistema. Essa etapa tem como objetivo conferir a elegibilidade e a caracterização das famílias conforme os critérios estabelecidos pelo programa. (Porta MPA – Divinópolis)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/prefeitura-de-divinopolis-divulga-lista-de-familias-contempladas-com-moradias-populares/





Queimadas afetam 1,5 milhão

Em 2024, a Cemig registrou um recorde histórico de interrupções no fornecimento de energia elétrica em Minas Gerais devido a queimadas, afetando quase 1,5 milhão de clientes em 1.240 ocorrências, sete vezes mais que em 2023. As queimadas, em sua maioria provocadas por ações humanas, causam danos a equipamentos como postes e cabos, dificultam o restabelecimento do serviço e afetam serviços essenciais como hospitais e escolas. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/41822-mais-de-1-milhao-de-clientes-da-cemig-foram-prejudicados-por-queimadas-em-2024





SL tem Projeto de mentorias

Foi lançado em Sete Lagoas o Projeto Mentoria, mais um benefício exclusivo que a Associação Comercial e Industrial (ACI) formatou para seus associados. Mentores com grande experiência oferecem a orientação em cinco áreas de conhecimento para o associado desenvolver o seu negócio. Os segmentos oferecidos são: Finanças, Administração, Comercial, Jurídico e Gestão de Pessoas. O evento reuniu associados para um painel onde os mentores falaram como a orientação qualificada pode mudar o rumo de um negócio e responderam a perguntas. Associados que já participaram confirmam a eficácia do projeto na resolução de desafios na jornada empreendedora. (Sete Dias – Sete Lagoas)

https://www.setedias.com.br/projeto-de-mentorias-e-aposta-da-aci-para-alavancar-negocios-de-associados/





Potencial de MG em Frankfurt

Minas Gerais marcou presença na IMEX Frankfurt 2025, uma das maiores feiras globais, promovendo seu potencial turístico, cultural, gastronômico e de infraestrutura para eventos. Realizada entre os dias 20 e 22 de maio na Alemanha, a participação do estado visou atrair investimentos e divulgar sua imagem como destino estratégico para congressos e viagens de incentivo. Com destaque para os produtos regionais, como o Queijo Canastra, Minas Gerais buscou ampliar seu networking e firmar novas parcerias comerciais, fortalecendo sua posição no mercado global de turismo e eventos. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/minas-gerais-mostra-seu-potencial-turistico-e-de-eventos-ao-mundo-na-imex-frankfurt-2025/