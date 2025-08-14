

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Duas suspeitas de aviária em MG

Há 18 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 13h de domingo, 25. As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Até a manhã deste domingo, eram 20 casos de investigação. Em Minas, estavam sob investigação em em aves de subsistência em Belo Horizonte e Mateus Leme. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Leilão não teve interessado

Foi concluído na semana passada, o processo do leilão eletrônico do prédio e áreas do antigo Hotel Colombo localizado no Parque do Barreiro em Araxá. O imóvel foi colocado em leilão pela Prefeitura de Araxá, com um lance mínimo inicial de R$ 2.665.250,00, mas de acordo com a GP Leilões, nenhuma proposta foi registrada durante o certame, o que resultou na não concretização da venda do imóvel, de área de de 7.615 metros quadrados. Administração está avaliando as possibilidades legais de reabertura do certame ou outras formas de aproveitamento do imóvel. (Jornal Integração – Araxá)

Detentas produzem sacolas

Seis mulheres que cumprem pena na Penitenciária José Edson Cavalieri fabricam diariamente sacolas de papel reciclado em Juiz de Fora, Minas Gerais. A iniciativa resulta de parceria com a Paraibuna Embalagens e funciona em um galpão de 45 metros quadrados instalado dentro da unidade prisional. O projeto “Embalando Bem rumo a liberdade” começou em outubro de 2024, quando as participantes receberam treinamento específico para executar todas as etapas da confecção das sacolas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Folha celebra 35 anos

A noite de sabado, 24/05, foi marcada por celebração, reencontros e reconhecimento durante a realização do maior evento político e empresarial da região, promovido em comemoração aos 35 anos de atuação do jornal A Folha Regional. O encontro reuniu autoridades políticas, empresários, profissionais da imprensa e lideranças de diversas cidades do Sul de Minas, consolidando mais uma vez o papel de destaque do semanário no cenário regional. O ponto alto da noite foi o tributo prestado aoex-deputado Carlos Melles, reconhecido por sua expressiva trajetória de 30 anos de vida pública. (Folha Regional – Muzambinho)

Dino’s Rock reúne motociclistas

Nos dias 13 e 14 de junho, Uberaba recebe a 7ª edição do Dino’s Rock, um dos maiores encontros de motociclistas e amantes do rock da região. O evento será na ABCZ (Parque Fernando Costa), com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Toda a renda arrecadada será destinada a três instituições locais: Oasis, Amigos de Zoé e Casa de Apoio Danielle. Com uma programação bastante diversificada, o Dino’s Rock quer atrair participantes de várias cidades, fortalecendo a integração entre motoclubes e a comunidade. (Jornal de Uberaba)

Saldo de novas empresas cresce 31%

Viçosa encerrou o primeiro trimestre de 2025 com saldo positivo no número de abertura de empresas. Foram 655 novas empresas registradas, um aumento de 24,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número de encerramentos caiu 20,6%, com 367 empresas fechadas. No saldo final, a cidade registrou 268 novas empresas, o que representa um crescimento de 31,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2024. Das 655 novas empresas, 505 foram Microempreendedores Individuais (MEIs), que correspondem a 77,1% do total.(Folha da Mata – Viçosa)

Poços avança na Educação Digital

Com o compromisso de promover uma educação alinhada às demandas da era digital, a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas aderiu à assessoria técnica e pedagógica oferecida pelo Ministério da Educação, no âmbito da Política Nacional de Educação Digital, criada pela Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. A iniciativa conta com a participação da coordenadora da Divisão de Tecnologias da SME, Thaís Morgana de Almeida Andrade, indicada para cursar a especialização e atuar como embaixadora digital no município. A ação representa um importante passo para a inclusão digital e a promoção da cidadania no ambiente escolar e está alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sobre educação digital e midiática. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

