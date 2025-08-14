Foto: Neno Vianna / Reprodução

Resort inaugurado em Ouro Preto

Primeira bandeira internacional a se instalar em Minas Gerais nos últimos 30 anos, o Vila Galé Collection foi inaugurado em Ouro Preto, neste sábado (24). Localizado em Cachoeira do Campo, foram investidos R$ 120 milhões na restauração do prédio histórico, construção de novos setores e adequação de espaços. Além disso, o resort gerou mais de 150 empregos diretos e cerca de 600 empregos indiretos na região. A Prefeitura Municipal atuou ativamente para a instalação do hotel na cidade. O resort, que terá 311 quartos disponíveis para os hóspedes, promete movimentar o turismo na cidade Patrimônio da Humanidade. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/com-impacto-positivo-na-economia-de-ouro-preto-vila-gale-e-inaugurado-no-sabado/

Encontro de Mulher do Campo em Patos

A 45ª edição do Encontro Regional da Mulher do Campo ocorrerá nas dependências do Centro de Convenções do Unipam em Patos de Minas, neste domingo, 25, com uma rica programação artística e cultural e uma grade de muitas atrações. O Encontro será realizado em meio às festividades da Fenamilho 2025. O encontro é promovido pela Emater-MG, em parceria com a Prefeitura Municipal de Patos de Minas e o Sindicato dos Produtores Rurais, com apoio do Centro Universitário de Patos de Minas, Cemil, Sicoob Credicoopa e Contagro. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/encontro-da-mulher-do-campo-acontecera-em-25-de-maio-no-centro-de-convencoes-do-unipam

Hospital orientado sobre aborto

Na tentativa de garantir plena assistência de saúde às vítimas de violência sexual que procuram o Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, para realizar o procedimento de aborto legal, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) expediu, na quinta-feira (22), uma Recomendação à unidade hospitalar. O texto pede para que sejam mantidos no serviço de aborto legal da unidade apenas médicos sem objeção de consciência – direito de um indivíduo não cumprir uma obrigação legal devido a convicções pessoais, religiosas, éticas ou morais – ao procedimento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-05-2025/mpmg-aborto-legal-juiz-fora.html

Delfinópolis no ONU Turismo

O município de Delfinópolis, integrante do consórcio AMEG, é um dos oito destinos brasileiros selecionados para representar o Brasil no prêmio “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo. A premiação reconhece vilas que se destacam internacionalmente pela promoção do turismo sustentável, valorização cultural e preservação ambiental. Instituído em 2021, o prêmio da ONU Turismo é uma importante vitrine internacional para os destinos rurais que integram práticas inovadoras com valorização das comunidades locais. O resultado será divulgado durante a Assembleia Geral da ONU Turismo, que acontece entre os dias 7 e 11 de novembro, na Arábia Saudita. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/delfinopolis-representara-o-brasil-em-premio-internacional-da-onu-turismo

Uberaba terá CD da Shopee

Galpão que abrigará o Centro de Distribuição (CD) da Shopee em Uberaba deve ficar pronto até dezembro. Obra está em ritmo acelerado. O CD vai ocupar 4 mil metros quadrados, metade da área total do terreno, que fica localizado próximo à Ambev. A Shopee já possui um centro de distribuição em Minas Gerais, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte, e outros centros logísticos na região, além de estar presente com hubs logísticos em Barbacena, Ubá e Extrema. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/colunas/alternativa/hub-logistico-da-shopee-em-uberaba-fica-pronto-ate-dezembro-1.504791

População idosa cresce em Uberlândia

O número de idosos em Uberlândia cresceu 75,3% entre os anos de 2010 e 2022, passando de 61.674 para 108.148 pessoas com 60 anos ou mais. É o que mostram os dados do último Censo Demográfico, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a cidade alcançando um total de 713.224 habitantes, os idosos representam, hoje, 15% da população total, mais do que o apontado em 2010, quando apenas 10% dos moradores estavam na terceira idade. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/38065/populacao-idosa-uberlandia-cresce-75-12-anos