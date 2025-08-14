Foto: Divulgação





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





3,6 ton de cabos irregulares retirados

A Cemig está intensificando o combate aos cabos de empresas de telecom instalados irregularmente ou que não possuem contratos de compartilhamento nas estruturas da companhia. Somente nos três primeiros meses deste ano, a empresa já retirou 3,6 toneladas de fios irregulares em seus postes no estado de Minas Gerais, em mais de 28 cidades. Nos quatro primeiros meses de 2025, a Cemig já fez 12.938 mil notificações a empresas de telecom para fazer a adequação de fiações em toda a sua área de concessão. Esse número já é 22,94% superior a todo o ano passado. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/2009/cemig-retira-36-toneladas-cabos-telecom-irregulares





Audiência debate duplicação da BR-356

A Câmara Municipal de Itabirito promoveu, na quarta-feira, 21, uma audiência pública aberta a toda população para discutir a duplicação, a sinalização e outras medidas voltadas à segurança da BR-356. A sessão contou com a presença de moradores, lideranças comunitárias, representantes do poder público e de parlamentares estaduais e federais. A audiência foi conduzida pela Comissão de Indústria, Comércio e Mineração da Casa Legislativa. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/itabirito/audiencia-publica-em-itabirito-debate-duplicacao-e-seguranca-na-br-356/





Gerdau investe em usina de Divinópolis

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, iniciou a parada na sua usina em Divinópolis, que irá acontecer durante todo o mês de maio. A ação integra o planejamento de manutenção preventiva da empresa e trará melhorias em equipamentos e processos, com importantes ganhos ambientais, de segurança e eficiência dos processos de produção. Entre as manutenções previstas estão a troca de diversos equipamentos e componentes em todas as áreas da unidade. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/gerdau-investe-em-modernizacao-da-usina-de-divinopolis-e-tera-ganhos-em-eficiencia-operacional-e-controles-ambientais/





1º Encontro da Rede de Mulheres

O 1º Encontro da Rede de Mulheres Construtoras de Paisagem Regenerativa do Cerrado Mineiro será realizado em Serra do Salitre no dia 24 de maio de 2025, promovido pelo Consórcio Cerrado das Águas. O evento reunirá mulheres agricultoras e lideranças comunitárias para discutir os impactos dos riscos climáticos na agricultura e como enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Com o apoio do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos e do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), o encontro busca fortalecer o protagonismo feminino na construção de paisagens sustentáveis, oferecer informações sobre a adaptação ao clima e promover a regeneração de comunidades e ecossistemas, com foco na transição agroecológica e preservação do Cerrado. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/1o-encontro-da-rede-de-mulheres-construtoras-de-paisagem-regenerativa-do-cerrado-mineiro-acontece-em-serra-do-salitre





Alago defende Lago em Brasília

Uma agenda intensa e estratégica marcou a participação da Alago – Associação dos Municípios do Lago de Furnas – em Brasília esta semana. De acordo com o presidente da Alago, prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, “os eventos foram fundamentais para evidenciar a força da união entre os prefeitos. “Foi muito importante porque os prefeitos compareceram em massa, mostrando a força da união e cooperação em torno da defesa das pautas prioritárias do Lago de Furnas”, destacou. (Últimas Notícias - Forminga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/alago-intensifica-trabalhos-em-brasilia-para-avancar-nas-demandas-do-lago-de-furnas374681/





Ipatinga abre consulta pública

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga está realizando uma consulta pública para colher sugestões e contribuições sobre a Minuta do Regimento Interno da 16ª Conferência Municipal de Assistência Social. O objetivo é aprimorar o regimento que orientará o evento, marcado para os dias 16 e 17 de junho de 2025. A consulta pública, aberta até o dia 3 de junho, permite que usuários, trabalhadores, entidades e gestores da Política de Assistência Social, bem como a população em geral, deixem sugestões ou tirem dúvidas sobre o documento. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/54880/conselho-de-assistencia-social-de-ipatinga-abre-consulta-publica-sobre-o-regimento-interno-da-16%C2%AA-conferencia--





Teófilo Otoni debate loteamentos

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni realizou, na noite de sexta-feira (19/5), uma audiência pública para discutir os impactos provocados por loteamentos iniciados e posteriormente abandonados no município. O foco principal foram os prejuízos nos acessos aos bairros Jardim Floresta e Buritis. A iniciativa foi do vereador Sargento Monteiro e ocorreu no Plenário da Casa Legislativa, localizado na Praça Tiradentes. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=29941

Tags:

3