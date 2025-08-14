Foto: Leonardo Morais / Reprodução





Leste tem a sua maior feira: a Expoleste

Até o dia 25 de maio, o Centro de Feiras e Eventos da Univale (Unicentro) será palco da 21ª edição da Expoleste, a maior feira de negócios do Leste de Minas Gerais. Promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACE-GV), o evento conta com mais de 150 empresas confirmadas. Anualmente, a feira busca reforçar caráter multissetorial e abrangente e chega à sua 21ª edição consolidada como o maior evento multissetorial do Leste de Minas. Muito mais que uma feira, ela é uma plataforma de desenvolvimento, geração de renda e visibilidade para os negócios da nossa região. Governador Valadares ganha em movimentação econômica, em troca de conhecimento e em fortalecimento do empreendedorismo. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/expoturismo-leva-experiencias-imersivas-a-expoleste-2025-e-destaca-potencial-turistico-do-leste-de-minas/





Novo posto beneficia Canelas

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alecrim/Canelas, no bairro Canelas, em Montes Claros, está em fase avançada e promete beneficiar a população local com diversos serviços de saúde. Orçada em R$ 2,4 milhões, a UBS ocupará 1.225,58 m² e contará com consultórios médicos, farmácia, consultório odontológico e sala de vacina. A obra visa ampliar o acesso à saúde na região, oferecendo serviços como consultas, aferição de pressão, testes de glicemia e vacinação. (Rede Gazeta – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/novo-posto-de-saude-vai-beneficiar-moradores-do-canelas/





Corte de remédio gera críticas

A retirada do medicamento Alogliptina (Nesina) da rede pública de saúde de Divinópolis, utilizada no tratamento do diabetes tipo 2, gerou críticas da vereadora Kell Silva (PV). A Secretaria Municipal de Saúde justificou a medida alegando o alto custo e a baixa relação de custo-benefício, afirmando que o medicamento consumia 20% do orçamento da farmácia municipal. No entanto, a vereadora destacou que a decisão afeta diretamente cerca de 14 mil diabéticos da cidade, que já estavam adaptados ao uso do remédio. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/corte-de-remedio-para-diabetes-em-divinopolis-gera-criticas/





Formiga terá “Espaço de Lazer”

No dia 6 de junho, durante as comemorações do 167° aniversário de Formiga, a cidade receberá o projeto “Espaço de Lazer”, uma parceria da Prefeitura com o SESC Minas. O evento, que acontecerá das 13h às 17h no Terminal Rodoviário, oferecerá diversas atividades gratuitas para todas as idades, como cama elástica, pula-pula, pintura facial, oficinas criativas, jogos de mesa, além de brincadeiras tradicionais como cabo de guerra e dança das cadeiras. A programação será conduzida por profissionais especializados e promete um dia de diversão para a população, estimulando a participação da comunidade nas ações promovidas pela prefeitura. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/formiga-recebera-o-espaco-de-lazer-no-dia-6-de-junho/





Hemominas convoca população a doar

A Fundação Hemominas está convocando a população a doar sangue, especialmente devido à queda nas doações causadas pelo frio e tempo seco, que afasta os voluntários das unidades. Os tipos sanguíneos O+ e O- são os mais afetados, impactando os estoques essenciais para o atendimento de pacientes. A Hemominas alerta que a doação é rápida, segura e salva vidas, e destaca a importância da hidratação para garantir que os doadores estejam aptos. As doações podem ser agendadas online ou pelo aplicativo MG App - Cidadão. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0124650-hemominas-convoca-populacao-a-doar-sangue-nas-unidades-de-todo-o-estado





Caeté ganha telemedicina

A telemedicina já se encontra presente em grandes cidades e em grandes operadoras de planos de saúde. Agora Caeté também vai passar a contar com a Telemedicina: Tele + Saúde Caeté, um projeto piloto, que foi adquirido por meio de doação da Mineradora AVG, no intuito de apresentar à população um serviço tecnológico inovador. Os trabalhos foram iniciados nest quinta-feira, 22, quando a maleta juntamente com uma técnica de enfermagem terá uma agenda de visitas, tanto nas unidades, quanto nos distritos, pensando em minimizar o tempo de espera por uma consulta. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-vai-contar-com-servico-de-telemedicina-a-partir-desta-quinta-feira-22/