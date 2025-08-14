Foto: Divulgação



Feiraço consolida Ipatinga como referência

Ipatinga realiza a quinta edição da Feira Comercial de Produtos e Serviços (Feiraço), que promete agitar a economia local até 24 de maio. A administração municipal aposta na iniciativa para posicionar a cidade como um polo de atração de investimentos, oferecendo infraestrutura robusta e um ambiente de negócios dinâmico. Organizada pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga, pela Câmara de Dirigentes Lojistas e pelo Sebrae, a Feiraço combina oportunidades comerciais com entretenimento. (Portal Silmara Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/feiraco-2025-consolida-ipatinga-como-referencia-em-negocios-e-inovacao/





Araxá faz leilão de Hotel

A Prefeitura de Araxá está realizando o leilão eletrônico do histórico Hotel Colombo, situado no Barreiro, com o objetivo de revitalizar o espaço e impulsionar o turismo e a economia local. O leilão tem lance inicial de R$ 2.665.250,00 e o imóvel, com 7.615 m², inclui dois prédios, uma capela e uma piscina. Construído em 1929, o hotel é um patrimônio cultural da cidade, que abrigou figuras como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O valor arrecadado será destinado a projetos de infraestrutura, como recapeamento de ruas. (Jornal Interação – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/leilao-do-hotel-colombo-segue-aberto-ate-21-de-maio





Barragens têm seminário em Arcos

Em 16 de maio foi realizado em Arcos um seminário sobre segurança das barragens B2 e B3 da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e outras autoridades. O evento, promovido pela CSN, reuniu representantes de órgãos públicos, Defesa Civil, forças de segurança e moradores das áreas de risco. O seminário focou em estratégias de prevenção e resposta a emergências, abordando planos de ação, rotas de evacuação, monitoramento das barragens e protocolos de atuação em caso de incidentes. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/barragens-b2-e-b3-da-csn-sao-tema-de-seminario-sobre-seguranca-com-participacao-do-corpo-de-bombeiros-em-arcos





BH tem lei de prevenção ao bullying

A cidade de Belo Horizonte sancionou a Lei Municipal 11.852, que institui a Semana de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying, integrando o calendário oficial da cidade. A medida visa promover ações educativas sobre os impactos do bullying e cyberbullying nas escolas, com atividades como palestras, debates e encontros organizados por escolas, entidades e órgãos públicos. A semana será celebrada anualmente, coincidindo com o Dia Nacional de Combate ao Bullying, em 7 de abril. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://www.jornalesplanada.com.br/belo-horizonte-sanciona-lei-que-institui-semana-de-prevencao-ao-bullying-e-ao-cyberbullying-nas-escolas





Descartada suspeita de aviária em Sabará

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) descartou a suspeita de gripe aviária em uma granja localizada em Sabará. A análise laboratorial confirmou resultado negativo para Influenza Aviária, mantendo Minas Gerais como um dos estados livres da doença em produções comerciais. O caso em Sabará estava sob investigação junto com ocorrências suspeitas nos municípios de Salitre (CE) e Aguiarnópolis (TO). Com a confirmação negativa, o foco permanece em outras regiões, como o Rio Grande do Sul, onde foi identificado, recentemente, o primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP) em uma granja comercial no país. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/45556/gripe-aviaria-ministerio-descarta-caso-suspeito-em-granja-de-sabara





Poços se consolida no turismo

Minas Gerais vive um momento de crescimento econômico impulsionado pela força do turismo, da hospitalidade e da cultura. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Observatório do Turismo de Minas Gerais, o estado superou a marca de 32 milhões de turistas em 2024, registrando um crescimento de 11,8% na atividade turística, número que representa mais que o dobro da média nacional. Entre os destinos que têm contribuído diretamente para essa liderança mineira no turismo, Poços de Caldas se destaca como uma referência. Em 2024, a cidade registrou um aumento de 24% nas buscas por hospedagem, consolidando-se como o terceiro destino mais procurado de Minas Gerais, atrás somente de Belo Horizonte e Monte Verde. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/05/21/pocos-se-destaca-no-crescimento-turistico-de-minas-gerais-e-reforca-papel-no-cenario-nacional/