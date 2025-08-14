Foto: Felipe Couri/TM





Distrito de JF será revitalizado

As iniciativas pública e privada de Minas Gerais têm reunido seus esforços e mirado seus olhares para o Distrito Industrial, localizado na Zona Norte de Juiz de Fora. Mais uma vez, a região, que abriga mais de 170 empresas e indústrias e mantém entre sete a nove mil empregos diretos e indiretos, volta ao debate sobre desenvolvimento econômico regional, com a proposta de receber obras de revitalização para melhorar a infraestrutura e, por consequência, a atratividade e a capacidade de captar investimentos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/18-05-2025/revitalizacao-distrito-industrial-jf.html





Fórum de Café movimenta Varginha

Nos dias 22 e 23 de maio, Varginha será palco do Café com Tudo – Fórum Regional de Cultura Cafeeira da Microrregião de Varginha, que acontecerá no Centro de Excelência em Cafeicultura do Senar. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas online. Na sexta-feira (23), a programação começa com a palestra do turismólogo e mestre em sustentabilidade do Senar, Gustavo Toledo. Com duas décadas de experiência em turismo rural, Gustavo trará reflexões sobre o tema “Turismo Rural”, com foco na integração entre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, destacando práticas voltadas ao ecoturismo e agroturismo em Minas Gerais. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/caf%C3%A9-turismo-sa%C3%BAde-e-gastronomia-f%C3%B3rum-regional-movimenta-varginha-nesta-semana





Hospital faz operação de feminização vocal

A Santa Casa de Misericórdia de Passos realizou, pela primeira vez em sua história, dois procedimentos cirúrgicos voltados à feminização da voz e da estética laríngea de uma paciente trans. As cirurgias, uma condroplastia laríngea e uma glotoplastia, marcam um avanço significativo no cuidado à saúde de pessoas trans na região, reafirmando o compromisso da instituição com a promoção da diversidade e da inclusão. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/santa-casa-de-passos-realiza-primeira-cirurgia-de-feminizacao-vocal-em-paciente-trans





MG lança primeiro arroz doce industrializado

A Fiemg, em parceria com a Condimentos Portuense, de Juiz de Fora, e a Agroindústria Mineira, lançou o primeiro arroz doce industrializado do Brasil, marcando um avanço significativo na inovação alimentícia. O produto, desenvolvido com o apoio do Senai, atende à crescente demanda por conveniência e qualidade no mercado de sobremesas. O arroz doce, pronto para consumo, preserva o sabor tradicional enquanto se adapta às exigências modernas de segurança alimentar e sustentabilidade. (Portal Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/tradi%C3%A7%C3%A3o-de-minas-para-o-mundo-primeiro-arroz-doce-industrializado





HMC celebra 60 anos

Com uma história marcada por excelência, inovação e compromisso com a vida, o Hospital Márcio Cunha (HMC) celebrou, na semana passada, seus 60 anos de atuação com uma solenidade especial no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. O evento reuniu autoridades, profissionais da saúde, parceiros institucionais, membros do conselho curador da FSFX e convidados para homenagear a trajetória da Instituição, considerada um marco no desenvolvimento da saúde no Vale do Aço e referência nacional em atendimento de alta complexidade e segurança assistencial. (Jornal dos Vales) https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/54726/hospital-marcio-cunha-celebra-60-anos-com-solenidade-que-destaca-legado-inovacao-e-compromisso-com-a-saude





Montes Claros reforça coleta seletiva

No dia 17 de maio é celebrado o Dia Internacional da Reciclagem, uma data que convida à reflexão sobre a importância do reaproveitamento de materiais e seu papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável. Em Montes Claros, a Prefeitura tem desempenhado um papel de destaque nesse cenário, promovendo ações que incentivam a coleta seletiva e valorizam o trabalho dos catadores. O Programa Recicla aos Montes é um exemplo dessa iniciativa bem-sucedida, fomentando cinco associações de catadores, quatro na zona urbana e uma na zona rural. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-reforca-compromisso-com-a-reciclagem-e-a-sustentabilidade/





Síndrome faz cidade suspender aulas

Um surto da Síndrome Mão-pé-boca, infecção viral comum, geralmente benigna, fez com que a Prefeitura de Araponga cancelasse, por um período de sete dias, as aulas das escolas municipais Ledir Pedrosa Dias Miranda e José Rodrigues Milagres. De acordo com a prefeitura, a medida preventiva visa proteger a saúde das crianças, professores e colaboradores, além de ter o objetivo de conter a disseminação do vírus. “Pedimos a compreensão e colaboração de todos os pais e responsáveis neste momento.”, declarou. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/surto-de-infeccao-viral-cancela-aulas-de-duas-escolas-em-araponga