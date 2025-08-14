

R$ 230 mi no terminal em Lafaiete

Após aportar R$ 100 milhões na modernização de sua unidade industrial em Congonhas, na região Central de Minas Gerais, a LGA Mineração construirá um terminal ferroviário em Conselheiro Lafaiete, com investimento estimado em R$ 230 milhões. A expectativa é que as atividades na instalação, que terá capacidade para 8 milhões de toneladas, entre recebimento de produtos e expedição, tenham início no primeiro semestre de 2028. A conceituação do projeto já foi realizada, bem como a aquisição dos imóveis necessários para a implantação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Araxá terá unidade de quimioterapia

A Prefeitura de Araxá está articulando com o Hospital Hélio Angotti, de Uberaba, a criação de uma unidade própria de quimioterapia no município, com objetivo de oferecer tratamento mais próximo e humanizado aos pacientes da cidade e região. O espaço, localizado no bairro Urciano Lemos, já foi aprovado tecnicamente e passará por reformas com apoio da administração municipal e recursos dos deputados Mário Heringer e Bosco. A previsão é que a unidade comece a funcionar no segundo semestre, oferecendo estrutura completa. (Clarim.Net – Araxá)

11ª Noite Mineira de Museus abre inscrições

Estão abertas até 25 de maio as inscrições para a 11ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, que será realizada em 12 de junho em comemoração ao Dia dos Namorados. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) dentro do programa AMA – Ano Mineiro das Artes, propõe uma programação cultural gratuita e noturna em diversas cidades mineiras, com exposições, oficinas, saraus, exibições audiovisuais, apresentações artísticas e shows. O objetivo é valorizar museus e bibliotecas como espaços de memória, identidade e cidadania, promovendo o acesso à cultura de forma descentralizada e democrática. (Balcão News – Belo Horizonte)

Brumadinho renova frota de ônibus

Oito novos ônibus metropolitanos, adquiridos com recursos provenientes do acordo de reparação pelo rompimento da barragem em 2019, foram entregues pelo Governo de Minas e já estão em operação no município. A entrega simbólica dos veículos ocorreu no Centro Administrativo e, em um gesto de valorização da igualdade de gênero, as chaves dos novos coletivos foram entregues a duas motoristas mulheres. A cerimônia contou com a presença do governador Romeu Zema, do prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras, da vice-prefeita Aline Braga, além de outras autoridades municipais. (MG News – Brumadinho)

Divinópolis tem 205 foragidos

Divinópolis conta com 205 pessoas foragidas da Justiça, segundo dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). O site reúne ordens expedidas de todos os tribunais do Brasil. Dentre os procurados, 37 deles (18%) estão com um mandado de prisão em aberto há mais de cinco anos e ainda não foram capturados. Destes, nove estão foragidos há mais de dez anos.Ainda conforme o site, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 150 dos 205 do total de mandados em vigor até o dia 18 de maio de 2025, 73% são de natureza penal. Em relação ao gênero, 193 dos foragidos são homens, enquanto 12 são mulheres. (Portal MPA - Divinópolis)

Gol suspenderá voos em Uberaba

A Gol Linhas Aéreas informou a suspensão da operação em Uberaba. A companhia aérea justificou a medida como “ajuste de malha aérea” e não confirmou data para a retomada dos voos operados no Aeroporto Mário de Almeida Franco. No site de vendas de passagens aéreas da Gol e mesmo nos meses anteriores, como março e abril, já não é mais possível encontrar nenhum voo partindo de Uberaba. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba publicou Nota de Repúdio à decisão da Gol Linhas Aéreas pela suspensão dos voos em Uberaba. A presidente da Aciu, Lídia Prata, destaca que a descontinuidade do serviço traz prejuízos à cidade, especialmente para o setor corporativo e o turismo, que dependem da agilidade no transporte aéreo.(Jornal de Uberaba)

