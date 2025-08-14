

Condomínio receberá aportes de R$ 1 bi

Na quinta-feira, 15, foi anunciado no auditório do SESI de Pouso Alegre/MG, o lançamento de um dos maiores empreendimentos logísticos da região. A cidade irá receber um moderno condomínio voltado à área de logística, com investimentos que podem atingir até R$ 1 bilhão ao final do projeto. O empreendimento será instalado no Distrito Industrial do município, em uma área de 1,2 milhão de metros quadrados às margens da Rodovia Fernão Dias (BR-381). A primeira etapa do projeto deve ser finalizada até o final deste ano. No primeiro momento, estão previstos aportes de R$ 500 milhões, fomentando cerca de 1000 empregos diretos locais. (Pouso Alegre em Foco)

Mundo pet ganha feira exclusiva em BH

A 10ª edição da Expovet Minas, uma feira dedicada ao setor pet está sendo realizada até domingo, 18, em Belo Horizonte, com 160 expositores e uma expectativa de 13 mil visitantes. O evento, que acontece no Centerminas, é voltado exclusivamente para profissionais como lojistas, donos de petshops, médicos veterinários, estudantes de veterinária e ONGs, com entrada gratuita mediante credenciamento online. A feira promete ser a mais completa do estado, apresentando novidades, lançamentos e oportunidades de negócios, além de contar com um espaço exclusivo para groomers e palestras de atualização.. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Araguari faz vacinação nas escolas

A Prefeitura de Araguari lançará, a partir de junho, uma campanha de vacinação nas escolas municipais para reforçar a proteção dos estudantes e garantir que o calendário vacinal seja cumprido. A ação, que contará com a participação das secretarias de Saúde e Educação, visa atualizar as cadernetas de vacinação de mais de 5.200 crianças e adolescentes. As principais vacinas a serem aplicadas serão contra o HPV e a meningite do tipo ACWY, além de uma conferência geral das cadernetas, conforme o Plano Nacional de Imunizações (PNI). (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Festival Arteiros movimenta Caratinga

Caratinga receberá o Festival Arteiros de Caratinga de 28 a 31 de maio de 2025, uma celebração cultural gratuita que reunirá mais de 100 artistas locais em diversas atividades, como música, teatro, literatura, cinema e artes plásticas. O evento ocupará espaços culturais da cidade, como o Coreto Ronaldinho Calazans, Casa Ziraldo de Cultura e Instituto Hélio Amaral, com destaque para exposições, festivais literários, peças teatrais, oficinas artísticas e shows, incluindo um festival de rock. A programação visa envolver toda a comunidade e promover a cultura local, oferecendo experiências únicas para todas as idades. (Diário de Caratinga)

Produtora de Formiga é destaque

A marca Do Rancho é eleita a melhor do Brasil na categoria Mista do Prêmio CNA Brasil Artesanal Geleia 2025. A produtora Glenda Frade, de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, conquistou o primeiro lugar na categoria Geleia Mista do Prêmio CNA Brasil Artesanal Geleia 2025, com sua receita de geleia de abacaxi com pimenta, da marca Do Rancho. Glenda foi a única representante mineira entre os finalistas do concurso, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Emocionada durante a cerimônia de premiação, ela agradeceu aos que a apoiaram ao longo da jornada, com destaque para o Sistema Faemg Senar. (O Pergaminho – Formiga)

Secretaria auxilia cafeicultores

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está oferecendo um serviço subsidiado de limpeza de terreiros para secagem de café, com o objetivo de apoiar os agricultores familiares na preparação para a safra de 2025. Duas motoniveladoras estão sendo utilizadas para atender diferentes regiões do município, como Divisa, Assentamento Nova Aliança, Macaúbas de Cima, Córrego da Mata, Brejo do Silvano, entre outras. (Jornal de Patrocínio)

