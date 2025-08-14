Foto: Divulgação PMGV

Valadares cria ‘Patrulha da Dignidade’

A Prefeitura de Valadares instituiu na quinta-feira, 15, a política municipal “Rua Não É Lar”, voltada para a população em situação de rua. A medida foi oficializada com a assinatura de Decreto do prefeito Coronel Sandro (PL). A nova política estabelece diretrizes para a atuação integrada de diferentes secretarias e serviços públicos municipais. O objetivo é organizar o atendimento à população em situação de rua com base em planejamento, monitoramento e escuta qualificada. Entre as medidas previstas está a criação da Patrulha da Dignidade, que terá atuação ostensiva e intersetorial, com apoio de serviços especializados em abordagem social, acolhimento e saúde. (Diário do Aço – Governador Valadares)

https://drd.com.br/valadares-institui-politica-rua-nao-e-lar-e-cria-patrulha-da-dignidade-para-atender-pessoas-em-situacao-de-rua/

LMG-719 em processo de deterioração

A LMG-719, rodovia que liga o município de Nanuque às cidades da região norte do Espírito Santo teve seu leito carroçável restaurado a menos de um ano pelo Governo de Minas Gerais. Entretanto, a estrada já se encontra em pleno processo de deterioração. O DER, órgão competente pela fiscalização e manutenção não tem dado a devida atenção ao desgaste que sofre a pavimentação. A parte que compete ao Espírito Santo, recebe o tratamento adequado, mas somente até a fronteira. (Jornal Em Tempo - Nanuque)

https://jornalemtempo.com/lmg-719-entra-em-processo-de-deterioracao

Projeto combate cerol em Paraíso

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso começou a analisar, na segunda feira (12), o Projeto de Lei nº 57152025, de autoria do vereador Juliano Reis (Biju), que aperfeiçoa e torna mais severa a legislação municipal contra o uso de cerol. A proposta atualiza a Lei 4.1572014, inclui a linha chilena e demais artefatos cortantes, e eleva as penalidades para quem fabricar, vender, transportar ou usar esse tipo de material na cidade (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=219142

Festa do Queijo vai ter 35 expositores

O evento, que vai ser realizado no Poliesportivo, vai contar com 35 produtores de queijo e produtos que harmonizam com a iguaria. Na sexta-feira, dia 23, na parte interna do Poliesportivo de Caeté, o evento vai começar com show do cantor Robertinho às 17h. No sábado, 24, dentro do Poliesportivo, a exposição começa às 9h; às 10h Cozinha Show; 14h show de viola e sanfona; 15h30, Cozinha Show; 17h música com o projeto Clube da Esquina; 18h30, o último Cozinha Show, e o fechamento dos estandes na área interna acontece às 22h. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/festa-do-queijo-vai-ter-35-expositores-e-shows-sertanejos/

Biblioteca faz campanha de doação

A Biblioteca Pública Municipal José Donizete Ribeiro de Souza, em Carmo do Cajuru, está lanaçandoa campanha “Doe livros. Transforme vidas!”, que será realizada até 3 de junho. O objetivo da campanha é fortalecer o acervo da biblioteca, incentivar o reaproveitamento de obras esquecidas nas estantes e promover o acesso democrático à leitura, fortalecendo os vínculos comunitários por meio da cultura. As doações devem ser feitas diretamente na sede da biblioteca. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/05/16/biblioteca-publica-de-cajuru-lanca-a-campanha-doe-livros-transforme-vidas/

Bretas fecha filial de Poços

O Bretas anunciou nesta semana o fim de suas atividades em Poços de Caldas no próximo dia 21. A rede foi comprada recentemente pela empresa concorrente no estado Supermercados BH. Em um comunicado simples e direto enviado aos clientes, a empresa disse que encerra as atividades nas duas lojas de Poços de Caldas neste dia 21 de maio e ainda orienta que seus clientes poderão realizar a troca de pontos e usar seus benefícios até dia 20. A rede Supermercados BH adquiriram todas as lojas da rede Bretas em Minas Gerais. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2025/05/16/bretas-anuncia-para-a-proxima-semana-o-fim-das-atividades-em-pocos/

Apelido gera indenização

A Justiça do Trabalho determinou indenização de R$ 8 mil por danos morais ao ex-funcionário de uma empresa de telecomunicações de Muriaé. Segundo o processo, ele sofreu abusos na cobrança de metas e foi submetido a tratamento humilhante no ambiente de trabalho. Segundo o trabalhador, a empresa criou um grupo no WhatsApp onde eram feitas cobranças consideradas desrespeitosas. Além disso, testemunhas relataram que funcionários eram expostos a constrangimentos públicos em redes sociais. "Havia o chamado 'Ranking da Vergonha', no qual o coordenador cobrava metas que se alteravam frequentemente, apontando entre os participantes a posição no ranking de vendas. Conforme relatos, eram comuns as piadas de péssimo gosto e os apelidos incômodos, como 'cabritos'", explicou o TRT. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16024/trabalhador-apelidado-de-cabrito-indenizado-por-insultos-e-cobranca-de-metas-abusivas-