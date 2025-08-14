Foto: Reprodução PDM



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Belo Horizonte terá gasolina a R$ 3,82

O Dia Livre de Impostos (DLI), marcado para quinta-feira (29), pretende conscientizar a população sobre a alta carga tributária que incide sobre produtos e serviços no Brasil. Uma das ações mais esperadas é a venda de gasolina sem tributos onde os motoristas de Belo Horizonte poderá abastecer com valor de R$ 3,82 e será apenas no Posto Oceano, no bairro Barro Preto. O valor promocional corresponde ao preço do combustível sem a incidência dos impostos, que atualmente representam cerca de 36% do preço final nas bombas. Serão disponibilizados 5.025 litros de gasolina, com a expectativa de abastecer 115 carros e 65 motocicletas. (Por Dentro de Minas)

Hospital de Patos ganha equipamento

Com o propósito de contribuir diretamente para a melhoria da infraestrutura hospitalar de instituições que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), por meio da Regional Alto Paranaíba fez a doação de cinco monitores cardiorrespiratórios à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. A entrega foi feita pela presidente da FIEMG Regional, Teresinha Martins para o presidente da Santa Casa, Pastor Cláudio Pacheco. Folha Patense – Patos de Minas)

Festa do Cavalo em Sabara

A 25ª edição da Festa do Cavalo de Ravena, em Sabará, será realizada de 16 a 18 de maio de 2025, no Espaço de Eventos Regional Ravena. O evento celebra a cultura rural e equestre com shows sertanejos, cavalgadas, palestras sobre o Mangalarga Marchador, e um tradicional concurso de marcha com mais de R$25 mil em prêmios. A festa conta ainda com atrações como a culinária mineira, espaço kids, e produtos regionais, sendo uma oportunidade única para viver a tradição e a cultura rural de Minas Gerais. (Folha de Sabará)

Socorro ao Hospital é aprovado

A Câmara de Itaúna aprovou, na terça-feira, 13 de maio de 2025, um projeto de lei proposto pelo prefeito Gustavo Mitre, autorizando o repasse mensal de R$ 355 mil ao Hospital Manoel Gonçalves durante seis meses, o que totaliza mais de R$ 2,4 milhões, somando aos R$ 2,1 milhões já repassados. A medida visa socorrer o hospital em crise financeira, agravada pela ameaça de greve dos servidores. Com a aprovação unânime dos vereadores, o primeiro repasse será feito já nesta quarta-feira, 14. (Folha Povo Itaúna)

Araxá inaugura nova praça

A Prefeitura de Araxá inaugurou, nesta quarta-feira, 14 de maio de 2025, a Praça José Batista Alves, no bairro Urciano Lemos, Setor Norte, oferecendo um novo espaço de lazer e convivência para a comunidade. Com 9.474 m² de área interna, a praça conta com quadras esportivas, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, áreas de convivência, e equipamentos acessíveis. A obra foi viabilizada com recursos da CBMM, totalizando R$ 2,1 milhões, e transformou um terreno alagadiço em um ambiente moderno e funcional. O local foi nomeado em homenagem a José Batista Alves, agricultor que contribuiu com a comunidade, e agora beneficia moradores como Kátia Fernandes Gonçalves, que celebra a nova área de lazer. (Clarim.Net – Araxá)

Pains tem Semana de Museus

A Prefeitura de Pains, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está promovendo a Semana de Museus no Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (MAC), de 13 a 16 de maio de 2025. A programação busca valorizar a história, o meio ambiente e o patrimônio cultural local, oferecendo atividades educativas à comunidade. Entre os eventos, destacam-se a Oficina de Espeleologia e Pintura Rupestre, realizada no dia 13, e uma visita ao MAC pelo Núcleo Vida Saudável, no dia 15, com atividades voltadas ao bem-estar. (Correio Centro Oeste – Arcos)

Expolivro tem leitura saudável em Caratinga

O projeto Expolivro está oferecendo uma experiência cultural, educacional e espiritual em Caratinga, com sua biblioteca e livraria itinerante instalada na Praça da Estação desde o dia 9 de maio. Criado em 1991, o Expolivro promove a leitura de livros cristãos e mensagens edificantes sobre fé e vida cotidiana. O projeto, que percorre diversas regiões do Brasil e até outros países, traz obras da editora Árvore da Vida, com destaque para os escritos de Pedro Dong. Além de estimular o hábito da leitura, o Expolivro também visa o cuidado com as pessoas e a formação de jovens missionários. Em Caratinga, a unidade ficará até o dia 16 de maio, e segue para Manhuaçu no dia seguinte. (Diário de Caratinga)

